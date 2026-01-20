我的頻道

高市早苗減免消費稅財源不明 市場憂重演「特拉斯時刻」日債遭拋售

編譯季晶晶／綜合外電
日本首相高市早苗擬議食品消費稅停徵兩年，但未說明具體財源，引發市場疑慮。(路透)
日本首相高市早苗力圖在不引發市場疑慮的情況下，為調降消費稅籌措資金，但缺乏明確解方。外界擔心，她正走向英國前首相特拉斯式的擴張財政路線。

財務省估算，高市提出的食品與飲料消費稅暫停徵收兩年方案，每年成本約5兆日圓（約316億美元），規模僅略低於教育、科學和文化支出的總和。

高市周一為爭取2月8日眾議院選舉支持而宣布減稅構想，未交代資金來源，僅強調不會額外發債，反而加深市場質疑，推升債券殖利率

分析人士指出，這項措施一旦上路，很可能成為永久性政策。2028年夏天還有參議院選舉，屆時再度調高稅率，在政治上幾乎不可能。

SMBC日興證券資深利率策略師Ataru Okumura認為，是否能在不仰賴發債下推動消費稅減免，仍高度不確定。

高市似乎押注於選民最關切的通膨議題，認為這項減稅措施能幫她在下月選舉中鞏固權力。但她面臨平衡的挑戰：一方面要拉攏選民，另一方面又必須抑制市場對其財政支出可能失控的憂慮。

周二，日本40年期公債殖利率觸及4%，創2007年該期限推出以來新高，也是逾30年來日本任何公債首度站上此水準。投資人拋售日債，反映市場對高市能藉選舉進一步鞏固權力，擴大刺激支出的憂慮。

與此同時，日本最大在野陣營主張永久取消目前8%的食品消費稅，立場在財政紀律上更為寬鬆。中間派改革聯盟提出以主權財富基金創造財源，但機制細節仍不清楚。

