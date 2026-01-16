我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

丹麥增兵格陵蘭 歐洲盟友支援軍演…德派13人、英僅1人

編譯中心／綜合16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
與美國、格陵蘭14日在華盛頓舉行三方會談時，丹麥已向格陵蘭增派軍力；圖為努克一名男子14日騎車經過一排格陵蘭國旗。(美聯社)
與美國、格陵蘭14日在華盛頓舉行三方會談時，丹麥已向格陵蘭增派軍力；圖為努克一名男子14日騎車經過一排格陵蘭國旗。(美聯社)

正當美國、丹麥格陵蘭14日在華盛頓舉行三方會談期間，丹麥已向格陵蘭增派軍力，先遣指揮部已抵達，運輸機陸續飛往格陵蘭首府努克(Nuuk)與康克魯斯瓦克(Kangerlussuaq)，瑞典、挪威等北歐盟友也在此時承諾支援，將參加「北極耐力」軍演，但是，法國、瑞典、德國派出的兵力都不多。

據丹麥廣播公司(DR)報導，丹麥聯合北極司令部14日於臉書發布，相關軍事部署正在進行，已有2架C-130J力士型(Hercules)運輸機飛往格陵蘭載運國防軍與盟國人員協力演習相關準備工作。

DR引述消息，丹麥先遣分隊已抵達格陵蘭，著手確保後勤無虞並為後續部隊進駐鋪路，以鞏固在地的軍事實力。然而，由於多數兵力受限於北約在波羅的海的任務，丹麥目前能調遣的資源相當有限。

丹麥國防部長波爾森(Troels Lund Poulsen)14日下午召開記者會，說明丹麥國防軍在格陵蘭的部署規畫。他稍早向國會外交政策委員會簡報時強調，正在提升在格陵蘭建立「更長久、規模更大」的防衛能力，並暗示其他國家也會加入。

波爾森說，如同2025年北約國家參與極地演習與訓練活動，相關合作將於2026年延續。他形容此次增兵是「對北極面臨挑戰的回應」。不過，他未正面回答記者提問，外界仍難以確認增兵行動是否已全面展開。

據了解，瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)在社群平台X表態，瑞典已出動國防軍人員前往格陵蘭。挪威國防部長山特維克(Tore O. Sandvik)也向挪威媒體VG透露會派員支援。

另據港媒大公報報導，面對美國持續施壓，丹麥國防部14日表示，即日起將在格陵蘭及其周邊地區擴大軍事存在。多個歐洲國家已確認，將參加在格陵蘭舉行的「北極耐力」軍演。法國、瑞典、德國都表示將向格陵蘭「派兵」，但兵力都不多，比如德國宣布派出的只是一個13人偵察小組，而英國更是僅派出了一名軍官。

歐洲輿論認為，這些「派兵增援」的實際意義有限，更多只是顯示對丹麥的支持以及對北極地區安全的重視。

根據英國軍事媒體BFBS在三方會談前的報導，丹麥聯合北極司令部目前在格陵蘭配備4艘泰提斯級(Thetis-class)巡邏艦、3艘克努德拉斯穆森級(Knud Rasmussen-class)巡邏艦、挑戰者偵察機與直升機，以及由約12名士兵組成的天狼星雪橇犬巡邏隊。美國則在格陵蘭西北部皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)長期駐紮超過百名軍事人員。

格陵蘭 丹麥 瑞典

上一則

日媒爆3200頁祕件：統一教會稱高市當自民黨總裁是「天意」

下一則

白宮：總統川普施壓下 伊朗暫停處決800抗議者

延伸閱讀

丹麥外長：格陵蘭人絕對不會受美國金錢誘惑

丹麥外長：格陵蘭人絕對不會受美國金錢誘惑
德國參與北約格陵蘭勘查 防長點名中俄北極軍事活動

德國參與北約格陵蘭勘查 防長點名中俄北極軍事活動
民調：僅17%美國人支持取得格陵蘭 2黨多數反對武力併吞

民調：僅17%美國人支持取得格陵蘭 2黨多數反對武力併吞
丹麥、格陵蘭、美國在白宮3方會談「仍有基本分歧」

丹麥、格陵蘭、美國在白宮3方會談「仍有基本分歧」

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願