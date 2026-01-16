丹麥增兵格陵蘭 歐洲盟友支援軍演…德派13人、英僅1人

與美國、格陵蘭14日在華盛頓舉行三方會談時，丹麥已向格陵蘭增派軍力；圖為努克一名男子14日騎車經過一排格陵蘭國旗。(美聯社)

正當美國、丹麥 與格陵蘭 14日在華盛頓舉行三方會談期間，丹麥已向格陵蘭增派軍力，先遣指揮部已抵達，運輸機陸續飛往格陵蘭首府努克(Nuuk)與康克魯斯瓦克(Kangerlussuaq)，瑞典 、挪威等北歐盟友也在此時承諾支援，將參加「北極耐力」軍演，但是，法國、瑞典、德國派出的兵力都不多。

據丹麥廣播公司(DR)報導，丹麥聯合北極司令部14日於臉書發布，相關軍事部署正在進行，已有2架C-130J力士型(Hercules)運輸機飛往格陵蘭載運國防軍與盟國人員協力演習相關準備工作。

DR引述消息，丹麥先遣分隊已抵達格陵蘭，著手確保後勤無虞並為後續部隊進駐鋪路，以鞏固在地的軍事實力。然而，由於多數兵力受限於北約在波羅的海的任務，丹麥目前能調遣的資源相當有限。

丹麥國防部長波爾森(Troels Lund Poulsen)14日下午召開記者會，說明丹麥國防軍在格陵蘭的部署規畫。他稍早向國會外交政策委員會簡報時強調，正在提升在格陵蘭建立「更長久、規模更大」的防衛能力，並暗示其他國家也會加入。

波爾森說，如同2025年北約國家參與極地演習與訓練活動，相關合作將於2026年延續。他形容此次增兵是「對北極面臨挑戰的回應」。不過，他未正面回答記者提問，外界仍難以確認增兵行動是否已全面展開。

據了解，瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)在社群平台X表態，瑞典已出動國防軍人員前往格陵蘭。挪威國防部長山特維克(Tore O. Sandvik)也向挪威媒體VG透露會派員支援。

另據港媒大公報報導，面對美國持續施壓，丹麥國防部14日表示，即日起將在格陵蘭及其周邊地區擴大軍事存在。多個歐洲國家已確認，將參加在格陵蘭舉行的「北極耐力」軍演。法國、瑞典、德國都表示將向格陵蘭「派兵」，但兵力都不多，比如德國宣布派出的只是一個13人偵察小組，而英國更是僅派出了一名軍官。

歐洲輿論認為，這些「派兵增援」的實際意義有限，更多只是顯示對丹麥的支持以及對北極地區安全的重視。

根據英國軍事媒體BFBS在三方會談前的報導，丹麥聯合北極司令部目前在格陵蘭配備4艘泰提斯級(Thetis-class)巡邏艦、3艘克努德拉斯穆森級(Knud Rasmussen-class)巡邏艦、挑戰者偵察機與直升機，以及由約12名士兵組成的天狼星雪橇犬巡邏隊。美國則在格陵蘭西北部皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)長期駐紮超過百名軍事人員。