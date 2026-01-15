我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

解散到投票僅16天 日相高市密謀閃電解散眾院強化政權

編譯中心／綜合14日電
日相高市早苗正式表態有意在23日國會開議日解散眾議院重新改選；圖為高市(中)14日仍忙於穿梭外交，她和法隆寺住持(右)在奈良送別韓國總統李在明(左)。(歐新社)
日相高市早苗正式表態有意在23日國會開議日解散眾議院重新改選；圖為高市(中)14日仍忙於穿梭外交，她和法隆寺住持(右)在奈良送別韓國總統李在明(左)。(歐新社)

日本首相高市早苗14日晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日國會開議日解散眾議院重新改選；這是高市首次明確向執政陣營高層表達解散意向。

至於具體的選舉日程與解散的政治考量，高市預計於19日召開記者會親自說明。與會人士在會後證實，將於例行國會初期解散眾議院，目前正以「1月27日公告，2月8日投開票」的時程為主軸進行協調。

西日本新聞等媒體報導，這場行動幾乎未經黨內溝通，就連支持高市登上自民黨總裁大位的「造王者」副總裁麻生太郎事先也不知情，被視為高市政權的政治豪賭。政府相關人士說，「她大概是想一氣呵成製造既定事實，讓反對派沒辦法說話」。

若最終確定於2月8日投開票，從解散眾議院到投票僅有16天，將打破2021年眾院選舉間隔17天的紀錄，成為二戰後最短選戰。這也將是繼石破茂政權於2024年10月舉行眾院選舉後，時隔僅1年4個月再度舉行大選，眾議員4年任期尚未過半便再次改選。

高市希望藉由目前內閣超高支持率，提前選舉鞏固政權基礎，並擴大執政黨席次，強化政策推動力。自民黨目前在眾議院擁有199席，與維新會合計233席，在465席的眾院剛好過半，在參院距離過半還差6席。外界認為，高市希望透過眾院選舉增加席次，以強化政權基礎，實現她所主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」。

不過，提前解散眾院也引發爭議。高市過去一再強調「把物價高漲對策列為最優先」，但一旦解散眾院，預算案的審議勢必延後，在3月底2025會計年度內通過的可能性極低，遭質疑自相矛盾。

儘管如此，相關人士表示，高市依舊認為「只要選贏了，就沒人能抱怨」。

眾院 眾議院 日本

