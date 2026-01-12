我的頻道

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

印度要手機原始碼 蘋果、三星反對：或導致專利細節外洩

編譯陳苓／綜合11日電
印度以保護消費者與安全為由，要求智慧機製造商與政府分享原始碼，引發蘋果、三星反對。（路透）
印度以保護消費者與安全為由，要求智慧機製造商與政府分享原始碼，引發蘋果、三星反對。（路透）

路透引述知情人士與政府文件報導，印度當局已以保護消費者與安全為由，提出新的安全法規，要求智慧機製造商與政府分享原始碼，引發蘋果和三星電子等業者的私下反對，認為缺乏國際前例，並可能導致專利細節外洩。

印度是全球第二大智慧機市場，當地網路詐騙和資料外洩事件日增，總理莫迪擬透過新法、提升用戶的資料安全。新法最敏感的要求之一是取得原始碼；原始碼是讓手機運作的底層程式指令。

文件顯示，當局將在指定的印度實驗室內分析程式碼，並可能進行測試。印度當局還要求業者修改軟體，允許移除預先安裝的應用軟體，並阻止背景應用程式使用相機與麥克風，以「避免惡意用途」。印度資訊科技部去年底的文件，記錄了官員與蘋果、三星、Google、小米的會議，內容寫道，業界提出疑慮，全球沒有任何國家有此類規定。

知情人士透露，資訊部預定13日與科技業主管開會，進行更多討論。資訊部長克瑞希南（S. Krishnan）說，「將以開放心態處理業界的合理憂慮」，「但對此過度解讀，為時過早」。

智慧機製造商向來嚴密守護原始碼。蘋果2014-2016年間拒絕了中國當局提供原始碼的要求，美國執法機關也曾試圖取得，但無法而返。印度的「脆弱性分析」與「原始碼審查」提案，要求業者展開全面性安全評估，接著印度實驗室會檢討並分析原始碼，來核查業者說法。

印度智慧機產業團體MAIT在回覆政府提案的機密草案中寫道，基於機密和隱私，這不可能辦到。歐盟、北美、澳洲、非洲都沒有這種要求。據傳MAIT上周請求資訊部撤回提案。

印度新法也規定，智慧機必須自動定期掃描惡意軟體，而且廠商向使用發布重大軟體更新、或安全更新之前，必須先通告印度國家通訊安全中心（NCCS），且NCCS有權測試。MAIT文件表示，定期掃描惡意程式非常耗電，而軟體更新須盡快推出，事先尋求政府許可「不切實際」。

另外，印度還希望智慧機系統活動的數位記錄，能在裝置上至少儲存12個月，MAIT也說，沒有足夠空間能記錄一年活動。

美擬對俄油買家課500%關稅 印度：首重能源安全

美擬對俄油買家課500%關稅 印度：首重能源安全
蘋果Apple Card換發卡行：小摩接手200億美元未償放款 高盛止損退場

蘋果Apple Card換發卡行：小摩接手200億美元未償放款 高盛止損退場
理工人才多 在德印度勞工薪資中位數超過德國人

理工人才多 在德印度勞工薪資中位數超過德國人
印度稱超越日本躍身世界第4大經濟體 放話3年內取代德國

印度稱超越日本躍身世界第4大經濟體 放話3年內取代德國

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚