印度要手機原始碼 蘋果、三星反對：或導致專利細節外洩

路透引述知情人士與政府文件報導，印度 當局已以保護消費者與安全為由，提出新的安全法規，要求智慧機製造商與政府分享原始碼，引發蘋果和三星 電子等業者的私下反對，認為缺乏國際前例，並可能導致專利細節外洩。

印度是全球第二大智慧機市場，當地網路詐騙和資料外洩事件日增，總理莫迪擬透過新法、提升用戶的資料安全。新法最敏感的要求之一是取得原始碼；原始碼是讓手機運作的底層程式指令。

文件顯示，當局將在指定的印度實驗室內分析程式碼，並可能進行測試。印度當局還要求業者修改軟體，允許移除預先安裝的應用軟體，並阻止背景應用程式使用相機與麥克風，以「避免惡意用途」。印度資訊科技部去年底的文件，記錄了官員與蘋果、三星、Google、小米的會議，內容寫道，業界提出疑慮，全球沒有任何國家有此類規定。

知情人士透露，資訊部預定13日與科技業主管開會，進行更多討論。資訊部長克瑞希南（S. Krishnan）說，「將以開放心態處理業界的合理憂慮」，「但對此過度解讀，為時過早」。

智慧機製造商向來嚴密守護原始碼。蘋果2014-2016年間拒絕了中國當局提供原始碼的要求，美國執法機關也曾試圖取得，但無法而返。印度的「脆弱性分析」與「原始碼審查」提案，要求業者展開全面性安全評估，接著印度實驗室會檢討並分析原始碼，來核查業者說法。

印度智慧機產業團體MAIT在回覆政府提案的機密草案中寫道，基於機密和隱私，這不可能辦到。歐盟、北美、澳洲 、非洲都沒有這種要求。據傳MAIT上周請求資訊部撤回提案。

印度新法也規定，智慧機必須自動定期掃描惡意軟體，而且廠商向使用發布重大軟體更新、或安全更新之前，必須先通告印度國家通訊安全中心（NCCS），且NCCS有權測試。MAIT文件表示，定期掃描惡意程式非常耗電，而軟體更新須盡快推出，事先尋求政府許可「不切實際」。

另外，印度還希望智慧機系統活動的數位記錄，能在裝置上至少儲存12個月，MAIT也說，沒有足夠空間能記錄一年活動。