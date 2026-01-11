我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

格陵蘭5政黨齊聲拒當美國人 川普嗆「來硬的」

編譯中心／綜合10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
格陵蘭議會五個政黨9日簽署聯合聲明表示「我們不想當美國人」，並呼籲美國停止對「我們國家的蔑視」。圖為去年3月正當川普提議購買格陵蘭時，反對的居民上街抗議。（美聯社）
格陵蘭議會五個政黨9日簽署聯合聲明表示「我們不想當美國人」，並呼籲美國停止對「我們國家的蔑視」。圖為去年3月正當川普提議購買格陵蘭時，反對的居民上街抗議。（美聯社）

美國總統川普9日再度重申對丹麥屬地格陵蘭的主張，強調美國必須採取行動，防止中國或俄羅斯控制這座具有戰略意義的北極島嶼。對此，格陵蘭各政黨發表聯合聲明，明確表態不願成為美國人或丹麥人，只希望成為格陵蘭人。

德新社報導，格陵蘭議會（Inatsisartut）五個政黨簽署的聯合聲明中表示：「我們不想當美國人，我們不想當丹麥人，我們想當格陵蘭人。」並呼籲美國停止對「我們國家的蔑視」，並強調「格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民決定」。

丹麥總理佛瑞德里克森也提醒，侵略格陵蘭將造成「一切」都結束，意指北約（NATO）的共同防禦協議及二戰後的安全架構。

川普當天在白宮會見石油產業領袖時，多位記者就格陵蘭提問。川普表示，他希望能談成交易，「但如果不能用簡單的方式，那我們就會用強硬的方式」。

川普接著說，他本身是丹麥的粉絲，也坦言丹麥一直對他很好，「但他們在500年前曾有一艘船登陸那裡，並不代表那塊土地就是他們的」，接著又要記者現在看看格陵蘭島外海，就會看到俄羅斯與中國的驅逐艦，甚至還有更大的船艦，「到處都是俄羅斯的潛艦，我們不會讓俄羅斯或中國占領格陵蘭島。」

另一位記者追問，既然美國在當地已有駐軍，且可透過擴大軍事存在來影響安全，為何仍認為擁有格陵蘭島如此重要。川普則回答：「因為只要我們擁有它，我們就會防衛它。你不會用同樣的方式去防衛租來的東西，你必須擁有它。」

川普抨擊前總統歐巴馬任內簽下的伊核協議只有9年期限，並強調國家不能簽署為期9年或100年的協議。

川普接著表示，他喜歡中國與俄羅斯，也愛中俄兩國人民，與俄羅斯總統普亭相處得很好。此外，他與中國國家主席習近平也相處得很好，將在4月前往中國，但「我不希望他們成為我們在格陵蘭島的鄰居，這不會發生。」

他接著說：「北約必須明白，我是完全支持北約，是我救了北約。如果沒有我，你們現在根本不會有北約。但我們不會允許俄羅斯或中國占領格陵蘭島，如果我們不採取行動，那正是會發生的事。」

丹麥民調機構Verian去年民調顯示，高達85%的格陵蘭民眾反對成為美國的一部分。在美國國內，僅7%受訪者支持川普政府對格陵蘭島採取軍事行動。

美國總統川普9日在白宮回答記者提問格陵蘭問題時表示，希望能談成交易，「但如果不能...
美國總統川普9日在白宮回答記者提問格陵蘭問題時表示，希望能談成交易，「但如果不能用簡單的方式，那我們就會用強硬的方式」。（路透）

格陵蘭 川普 俄羅斯

上一則

傳日相擬解散眾院最快2/8大選 日圓嚇跌

延伸閱讀

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人

美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人
伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助

伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助
把和平獎轉給川普？諾貝爾協會：獎項不可分用

把和平獎轉給川普？諾貝爾協會：獎項不可分用

熱門新聞

日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家