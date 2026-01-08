伊朗示威升溫 嗆「獨裁者去死」 總統令不鎮壓經濟抗議活動

伊朗貨幣嚴重貶值，商業蕭條，反政府示威活動已持續10多天，蔓延至數十個城市和主要商業中心，多個地區傳出鎮暴部隊撤退，甚至有抗爭者奪取裝備；圖為首都德黑蘭街頭。(歐新社)

伊朗 反政府示威遍地開花，抗議學生嗆「獨裁者去死」。總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日下令安全部隊，不得鎮壓經濟抗議活動，並強調要區分和平示威者與持械「暴徒」。

伊朗反政府示威活動已持續十多天，蔓延至數十個城市和主要商業中心。根據官方媒體伊朗梅爾通訊社（Mehr）於內閣會議後發布的影片中，伊朗官員表示，裴澤斯基安已「下令不得對示威民眾採取任何安全措施」。官員還說：「那些攜帶槍械、刀械和砍刀，且攻擊警察局或軍事設施的人是暴徒，我們必須將抗議民眾與暴徒加以區分。」

未來幾天，伊朗局勢將面臨緊張且難以預料的局面，抗議活動絲毫沒有緩和的跡象。多個反對勢力呼籲舉行全國總罷工，這表明全國範圍內的動員仍在繼續。預計安全部隊將加大鎮壓力量，尤其是在主要城市和商業中心，這將增加人員傷亡的風險。

據悉，伊朗首都德黑蘭的商業區大巴扎(Grand Bazaar)，是抗爭最激烈的地方，當地商戶停業抗議，安全部隊向示威者發射催淚瓦斯，反抗者用石頭和燃燒瓶還擊，社群媒體 影片顯示，抗議者奪下商業街，許多人拍手慶祝，高喊自由。

位於德黑蘭的卡蘭茲米大學的學生也參與抗爭，高喊「打倒壓迫者，無論是國王還是領袖」、「獨裁者去死」的口號。

挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，在伊朗這場三年來最嚴重的抗議鎮壓中，已有超過27人喪生，其中包括五名未滿18歲的民眾。

據報導，在27個省份的92個城市，多達285個地點爆發了抗議活動，超過2000人被捕，但是抗爭已是此伏彼起。

在聖城馬什哈德（Mashhad），青年抗議者打退鎮暴部隊，並繳獲他們的裝備。而在伊斯法罕（Isfahan）的衝突十分激烈，鎮壓者使用含有化學刺激劑的水砲攻擊示威者，導致示威者眼睛嚴重受傷。

為因應動盪局勢，伊朗政府里前宣布計畫每月向每位公民發放約7美元的補貼。然而，大多數伊朗人每月的基本開支超過200美元，這凸顯在普遍的經濟困難情況下，這筆款項的覆蓋範圍有限。

另外，在美國與以色列 支持伊朗反政府抗議活動後，伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）7日警告，伊朗不會坐視外國勢力對自身威脅。

根據伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency）報導，哈塔米表示：「伊斯蘭共和國認為針對伊朗民族的敵意言論升高是一種威脅，絕不會坐視不管而不做回應。」