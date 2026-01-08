日再縮永居權 日語門檻加嚴 國際學生打工擬逐案審查

為遏止非法居留與加速外國居民融入社會，日本 政府正考慮緊縮對外國人居留資格認定的限制，除將新增日語能力外，各類申請永居的身分資格與居留門檻也將加嚴。另外，未來國際學生打工，恐改採逐案審查並納入學業狀況考量。

央廣引據日經亞洲報導，日本政府計畫對「永久居留」資格設下更嚴格的條件。永久居留是約30種居留資格中最常見的一種，截至2025年6月底，持有人約93萬人，約占在日外國人口總數的20%。日本政府正研議新增日語能力要求，而這項條件目前尚未列入出入國在留管理廳(ISA)的相關指引。

一名ISA高層官員指出：「若長期居住在日本的人無法使用日語，他們將難以融入當地社區，與居民之間更容易產生摩擦與問題。」

除新增日語能力認定外，在制度面上，日本政府也將嚴格執行取得永久居留所需的最長居留期間規定。報導指出，以「教授」居留資格為例，這項資格設有五年、三年與一年三種最長居留期限，現在即便是三年期簽證 的持有人也可以申請永久居留，未來規畫改為只有持有五年期簽證者才能申請轉為永久居留。

此外，第二常見的居留資格「工程師／人文知識／國際業務」也將加強審查。日本政府認為，部分持有人實際從事的是非技術性勞動，而非該資格原本設定的高度專業工作。

另外，為防止非法打工行為，日本政府準備取消目前外國學生只要在入境時於機場申請，原則上即可獲准工作的模式，未來預計改為逐案審查，並將學業狀況等因素納入考量。

日本政府同時計畫將歸化入籍所需的居住年限，從現行的五年延長至十年，但對部分申請人(如運動員)仍將設有例外。

未來計畫包括開設涵蓋語言、文化與生活規範的課程，具體實施時間與適用的居留資格仍有待進一步規畫。此外，日本政府也將提供機會，讓小學與國中年齡層的外籍孩童在入學前可以先學習基礎日語。