伊朗經濟抗議潮加劇 警民衝突已釀逾27死

中央社／德黑蘭6日綜合外電報導
伊朗因經濟困境而起、已持續10天的抗議活動蔓延加劇。 （路透）
伊朗法斯通訊社（Fars）今天報導，國內一場因經濟困境而起、已持續10天的抗議活動蔓延加劇，一名警察今天在伊朗西部遭槍殺身亡，而警民衝突迄今已造成至少27名抗議民眾喪生。

報導指出：「西部伊拉姆省（Ilam）警官阿加賈尼（Ehsan Aghajani），數小時前在馬萊克沙希（Malekshahi）地區被暴徒的子彈直接擊中後殉職。」

馬萊克沙希是一個擁有2萬人口的地區，其中許多人是伊朗的庫德族少數族裔。本月3日，當地的一場衝突已造成一名安全官員喪生。

另一方面，伊朗安全部隊今天在德黑蘭大市集發射催淚瓦斯驅散示威者。

挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，在伊朗這場3年來最嚴重的抗議鎮壓中，已有超過27人喪生。

法新社報導，這波抗議潮由民眾對生活成本不斷上漲的憤怒所引發，伊朗貨幣里亞爾（Rial）兌外幣匯率今天再次貶值，創下歷史新低。

「伊朗人權」表示，安全部隊至今已殺害至少27名抗議民眾，其中包括5名未滿18歲的未成年人。伊朗當局則稱，安全部隊成員也有傷亡，包括一名今天遭槍殺的警察。

這波抗議浪潮始於去年12月28日，由全國經濟中心德黑蘭大市集的商人罷市發起，隨後蔓延至其他地區，特別是庫德族與羅爾族（Lor）等少數族裔居住的西部。

這是自2022至2023年間，因女子艾米尼（Mahsa Amini）在被拘留期間死亡而引發全國性示威以來，伊朗最嚴重的一場抗議運動。艾米尼當時因涉嫌違反對女性的嚴格著裝規定而遭逮捕。

