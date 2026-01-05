我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

千億美元才能救回？委國坐擁全球最大石油蘊藏 重振產業卻有3大難題

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
委國要邁向重振石油產業，面臨三大障礙：基礎設施破敗、需要龐大資金且面臨經濟風險、政治與法律不確定性使企業信心不足。（美聯社）
委國要邁向重振石油產業，面臨三大障礙：基礎設施破敗、需要龐大資金且面臨經濟風險、政治與法律不確定性使企業信心不足。（美聯社）

美國總統川普矢言，美國要主導振興深陷困境的委內瑞拉石油產業。然而，這可能是條漫長且充滿挑戰的道路，面臨至少三大障礙，且所需資金可能超過1000億美元。

委內瑞拉坐擁全球最大已證實的石油蘊藏量，但在總統馬杜洛長達12年執政期間，石油產量大幅下滑，目前每日產量約100萬桶，遠低於1974年接近400萬桶的水準。

委國要邁向重振石油產業，面臨三大障礙：基礎設施破敗、需要龐大資金且面臨經濟風險、政治與法律不確定性使企業信心不足。

首先，多年來的貪腐、投資不足、火災與盜竊，已使委國原油基礎設施破敗不堪。

例如在估計擁有近5000億桶可開採原油的奧利諾科盆地，鑽井平台遭棄置，漏油無人處理。鑽井場在光天化日下被洗劫，設備被拆解後流入黑市販售。

委國地下石油管線長期來嚴重漏油，甚至曾被國營石油公司拆除後當作廢鐵出售。火災與爆炸也摧毀了大量設備。

位於加拉加斯西北海岸的帕拉瓜納大型煉油中心，因設備故障，僅能間歇性、低產能運作。原油港口設備同樣老舊不堪，一艘將原油運往中國的超級油輪，裝載時間最長需五天，而七年前只需一天。

第二，需要龐大資金且面臨經濟風險。

德州萊斯大學貝克公共政策研究所拉丁美洲能源政策主任莫納爾迪表示，若要重建至足以讓委國石油產量回到 1970年代高峰水準，可能需要包括雪佛龍、埃克森美孚與康菲石油在內的企業，未來10年內每年投資約100億美元。

另一項挑戰在於，目前全球供應過剩，國際油價徘徊在五年低點附近。此外，許多公司仍未收回在已故前總統查維茲時期、被沒收石油資產後，所欠的數十億美元貸款與賠償。

第三、政治與法律不確定性。

企業正式重返委國前，必須確信當地局勢穩定。曾任委內瑞拉國家石油公司經理、20多年前流亡海外的卡里略說，這是必要前提，「若石油公司要認真考慮在委內瑞拉投資，就必須出現新的國會或國民議會，而不是現在這種情況，絕對不是」。

華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員塞格爾表示：「我預期石油公司會開始更新參與計畫與提案，但在基本政治穩定性尚未明朗前，不會做出實質承諾。」

目前委內瑞拉僅存的石油產量，高度仰賴雪佛龍，它也是唯一仍在委國營運的美國大型油企，約占全國產量 25%。分析師指出，若要協助重建委內瑞拉石油產業，最具條件的另兩家美國公司是艾克森美孚與康菲石油，因其規模與經驗。但兩家公司在2000年代中期已退出當地。

石油 委內瑞拉 貸款

上一則

習李會 韓被中要求反台獨 分析：美韓軍事同盟下難突破

下一則

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

延伸閱讀

魯比歐：美不會統治委國 若領導層做正確決定 美將合作

魯比歐：美不會統治委國 若領導層做正確決定 美將合作
委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘

委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘
委國直擊／中企停業、物資短缺 返中航班1/16才起飛

委國直擊／中企停業、物資短缺 返中航班1/16才起飛
川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班