瑞士酒吧大火／盤點夜總會火災 1942年波士頓釀492死最慘重

民眾在瑞士起火的酒吧附近擺放鮮花和蠟燭，悼念死難者。(美聯社)

瑞士滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）一家酒吧1日凌晨發生火災，造成慘重傷亡。全球歷年陸續發生夜總會、酒吧和音樂會火災並造成重大傷亡，以下是美聯社整理的死傷最慘重事件。

— 2025年12月：印度果阿邦（Goa）阿爾波拉村（Arpora village）一家熱門夜總會火災，造成25人死亡。

— 2025年3月：北馬其頓科查尼市（Kocani）因煙火燒掉Pulse夜總會屋頂，引發火災及踩踏事件，造成63人死亡。

— 2024年4月：土耳其伊斯坦堡Masquerade夜總會火災，當時場所正在裝修，工人和員工受困，造成29人死亡。

— 2023年10月：西班牙穆爾西亞（Murcia）一家夜總會火災，波及另兩家夜總會，造成13人死亡。

— 2016年12月：加州奧克蘭 市一處改造成藝術家居住活動場所、稱為「幽靈船」的倉庫，舉辦電子音樂舞會發生火災，造成36人死亡。受害者受困在違建二樓。

— 2013年1月：巴西聖瑪麗亞Kiss夜總會火災，造成200多人死亡。調查人員稱，天花板隔音泡沫起火，釋放出有毒氣體，迅速導致參加大學派對者死亡。

— 2009年12月：俄羅斯彼爾姆（Perm）Lame Horse夜總會室內煙火表演引燃塑膠天花板，造成約152人死亡。

— 2009年1月：泰國曼谷Santika夜總會新年倒數計時後，室內煙火表演引發火災和踩踏事件，67人死亡。

— 2008年9月：中國深圳「舞王」夜總會火災，煙火表演引燃天花板並引發踩踏事件，造成44人死亡。

— 2004年12月：阿根廷 布宜諾斯艾利斯Cromagnon Republic夜總會火災，信號彈引燃天花板泡沫，造成194人死亡。

— 2003年2月：美國羅德島州Station夜總會火災，造成100人死亡。原因是樂團燃放煙火引燃場內易燃泡沫。

— 2000年12月：中國洛陽一家迪斯可舞廳火災，據信是焊接事故引起，造成309人死亡。

— 1942年11月：美國史上死亡人數最多的夜總會火災發生在波士頓椰林夜總會（Cocoanut Grove club），造成492人死亡。這場火災促使當局對灑水系統和無障礙出口提出新要求。