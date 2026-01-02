我的頻道

跨年夜驚魂… 瑞士滑雪勝地酒吧大火 已47死115傷

編譯陳韻涵／綜合報導
瑞士滑雪勝地的「星座酒吧」在跨年狂歡中傳出悲劇，大火造成47人死亡、115人受傷。圖為警方在現場勘驗。（美聯社）
瑞士滑雪勝地的「星座酒吧」在跨年狂歡中傳出悲劇，大火造成47人死亡、115人受傷。圖為警方在現場勘驗。（美聯社）

瑞士瓦萊州(Wallis)著名滑雪度假勝地克萊恩-蒙塔納(Crans-Montana)於當地時間1月1日凌晨發生嚴重火災，度假村內一間位於地下室的酒吧疑因服務生高舉瓶口插著仙女棒的香檳，引燃木質天花板釀災，加上唯一的樓梯狹窄導致逃生困難，至少47人喪命、115人受傷。傷者多為年輕人，且不乏嚴重燒燙傷者。

唯一樓梯狹窄難逃生 傷者多為年輕人

美聯社報導，克萊恩-蒙塔納以國際知名的滑雪與高爾夫勝地聞名。瓦萊州警方指出，深受遊客歡迎的「星座」(Le Constellation)地下室酒吧於元旦凌晨1時30分左右起火，火勢迅速蔓延，現場陷入混亂，大批狂歡賓客倉皇從唯一的樓梯逃生。

疑因插仙女棒香檳瓶引燃天花板釀災

大火疑似服務生點燃仙女棒燒到地下室的木質屋頂，造成屋頂崩塌，店內客人來不及從僅有...
大火疑似服務生點燃仙女棒燒到地下室的木質屋頂，造成屋頂崩塌，店內客人來不及從僅有的一座樓梯逃生。（路透）

兩名自稱參與星座酒吧新年派對的法國女子接受法國「BFM」電視台訪問時表示，一名男侍將女侍扛在肩上，女侍高舉瓶口以點燃仙女棒裝飾的酒瓶，燭火距離木製天花板極近。另一人說：「火勢很快就在天花板上延燒開來。」

酒吧內的民眾陷入恐慌，爭先恐後從唯一且狹窄的樓梯逃往地面層；但木質天花板隨即遭火舌吞噬並發生崩塌，火勢隨後蔓延至地面層，整棟建物陷入火海。

瓦萊州檢察總長皮盧(Beatrice Pilloud)表示，相關調查仍在進行中，初步研判為意外火災，已排除人為攻擊的可能性，但強調在專家尚未進入火場鑑定前，不宜過早定論起火原因。

皮盧指出，火災發生時酒吧內實際人數「尚無從確定」，酒吧的最大容客量也將列為調查重點之一。

傳有爆炸聲 可能是閃燃發生巨響

華爾街日報引述官員說法報導，火勢蔓延速度極快，但現場未發現任何爆炸跡象；外界所傳的「爆炸聲」，可能源於閃燃(flashover)，即火勢瞬間擴散時所產生的巨大聲響。

瓦萊州警察局長吉斯勒(Frédéric Gisler)在記者會上表示，當局正全力確認死傷者身分並通知其家屬，整個地方社區「悲痛欲絕」。

瑞士總統下令全國降半旗5天致哀

元旦甫宣誓就職的瑞士總統帕梅林(Guy Parmelin)表示，這起事件是瑞士近年來最嚴重的悲劇之一，下令全國降半旗五天致哀。帕梅林透過社群「X平台」發文指出：「原本歡慶的新年時刻，卻成為克萊恩-蒙塔納的慘劇，全國與國際社會同感哀悼。」

義大利駐瑞士大使卡納多(Gian Lorenzo Cornado)告訴義大利國營廣播電視台「RAI」說，火災傷者中至少有13名義大利公民，另有六名義大利人下落不明。

瑞士酒吧大火／仙女棒香檳釀災？目擊者：砸窗、尖叫…火場像恐怖電影

李在明4日起訪中 韓媒：中方曾要求明確反台獨、韓方難配合

