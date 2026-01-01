金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
在這張照片北韓政府1日提供照片中，北韓鶻家領導人金正恩（右）、妻子李雪主（左）和女兒金主愛於2025年12月31日在平壤觀看新年慶祝表演。（美聯社）
在這張照片北韓政府1日提供照片中，北韓鶻家領導人金正恩（右）、妻子李雪主（左）和女兒金主愛於2025年12月31日在平壤觀看新年慶祝表演。（美聯社）

華爾街日報與韓聯社1日報導，北韓國家領導人金正恩12月31日出席在平壤舉行的大型迎接新年活動時，向部署在俄羅斯戰場的朝鮮人民軍致敬。儘管朝俄夥伴關係讓金正恩在國際舞台上的強硬姿態與自信日益升高，但他並未釋放對外訊息，而是專注於內部團結。

韓聯社引述朝中社報導，北韓當晚在平壤五一體育場舉辦跨年迎新活動。金正恩邀請被派往俄羅斯官兵的家屬與會，共同祈禱官兵平安回歸。

金正恩在致詞中表揚工人、知識分子等各階層一年來的付出，並特別肯定駐外部隊的表現。他在演講中表示，「總是站在我們事業前頭的人民軍官兵去年也經受住莫大的苦難，在創造和變革的前頭取得了驚人成就，以捐軀取得的寶貴勝利開創了流芳百世的英雄年代。」

華爾街日報報導，雖然美國總統川普過去一年曾表示希望再次與金正恩會面，並稱北韓「算是一個核武國家」，但金正恩在新年致詞中並未提及對美政策。

金正恩表示，自己將在新年一如既往地實踐「人民大眾第一主義」，呼籲今後更加團結，向勞動黨九大江提出的新發展方向攜手邁進，隨後在夫人李雪主和女兒金主愛陪同下觀賞迎新年文藝表演，並與援俄官兵家屬合影。

北韓官媒發布的其中一張照片顯示金主愛面露微笑，金正恩則牽著她的手，另一張照片雖然有母親李雪主，但鏡頭焦點放在父女身上。

朝中社另外報導，金正恩當天也向海外作戰部隊官兵發送賀電，表示官兵以鮮血和生命捍衛不朽名譽，也是勞動黨和北韓的最大力量、堅強支柱和莫大驕傲。他強調，官兵背後有著平壤和莫斯科，正因其不畏犧牲的奮戰精神，北韓與俄羅斯之間的的戰鬥友誼、戰無不勝的同盟關係進一步得到鞏固，並表示自己與全國人民以及你們父母妻兒一起祈願著你們都切實完成自己的任務，安然無恙地回國。

