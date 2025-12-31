我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

長期養熊取熊膽 南韓業者挨轟 明年起違禁令最高判5年

編譯中心╱綜合30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞洲黑熊。(路透)
亞洲黑熊。(路透)

南韓政府表示，明年1月1日起將正式終結規模日益縮小、但長期以來備受批評的養殖熊隻取熊膽產業。

美聯社報導，南韓氣候、能源與環境部30日宣布，明年1月1日起全面禁止養殖熊隻供取熊膽。此一措施配合修正後的動物權益保護法，違者最高可處兩年至五年有期徒刑。

南韓是少數允許飼養熊隻取熊膽的國家之一，飼養的熊隻多為亞洲黑熊，又稱「月熊」。熊膽用於傳統醫藥或被認為有助於增加活力與體力的食品。

然而過去20年來，隨著熊膽療效遭到質疑、較便宜的醫療替代品出現，以及社會對保護動物的意識升高，熊膽的需求大幅下滑。

南韓政府、養殖戶與動保團體2022年達成一項廣泛協議一環，其中包括訂於2026年起禁止養殖熊隻取熊膽。根據協議，動物保護團體負責向農戶購買熊隻，政府則設立相關設施安置。

今年已有21頭熊被收購並轉移至全羅南道一處政府經營的保護區。不過，官員、動保人士與養殖戶表示，目前全國仍有199頭熊分布在11處養殖場，因補償金額爭議，出售進度持續延宕。

南韓動物權益倡議團體負責人全珍敬表示：「政府反省並推動終結養殖熊隻取熊膽產業，確實是好事，但令人遺憾的是，保護熊隻的配套措施仍不足，這些熊隻缺乏真正可以棲身的地方。」

南韓

上一則

日本動漫航海王「海賊旗」 成Z世代示威標幟 對抗腐敗政權

下一則

珠峰「垃圾換押金」失敗 尼泊爾新規：4000元不退還改清理費

延伸閱讀

養殖熊隻取熊膽產業長期遭批評 韓2026年起全面禁止

養殖熊隻取熊膽產業長期遭批評 韓2026年起全面禁止
亞幣走勢逆轉了？最強泰銖竟大跳水 韓元在年末上演大反攻

亞幣走勢逆轉了？最強泰銖竟大跳水 韓元在年末上演大反攻
南韓總統李在明 明年1月4日訪北京見習近平

南韓總統李在明 明年1月4日訪北京見習近平
揮別龍山時代 南韓總統府回歸青瓦台

揮別龍山時代 南韓總統府回歸青瓦台

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世