印度稱超越日本躍身世界第4大經濟體 放話3年內取代德國

編譯中心╱綜合30日電
印度稱將擠下日本成第全球四大經濟體，國際貨幣基金對明年的預測顯示，印度經濟規模明年將越日本；圖為加爾各答一輛計程車在平安夜前夕，駛過裝飾著聖誕彩燈的街道。(路透)
印度稱將擠下日本成第全球四大經濟體，國際貨幣基金對明年的預測顯示，印度經濟規模明年將越日本；圖為加爾各答一輛計程車在平安夜前夕，駛過裝飾著聖誕彩燈的街道。(路透)

印度政府在年終經濟回顧中指出，印度已經超越日本，成為全球第四大經濟體；官員們希望於三年內取代德國，躋身第三大經濟體。但印度目前仍有3.3億人每天靠不到3.84美元度日，身為第四大經濟體的印度，依然貧窮。

中央社引述法新社報導，印度官方仍得等到明年發布最終年度國內生產毛額（GDP）數據後才能正式確認。國際貨幣基金（IMF）則預測，印度將於明年正式超越日本，到2026年，印度的經濟規模將達到4.51兆美元，而日本的經濟規模為4.46兆美元。

政府29日晚發布的經濟簡報概要指出：「印度是全球增長最快的主要經濟體之一，正處於維持這股動能有利地位。」「以估值4兆1800億美元的GDP計算，印度已經超越日本成為全球第四大經濟體，並有望於未來兩年半至三年內，以於2030年前預估7兆3000億美元的GDP規模取代德國排名第三。」

國際貨幣基金對明年的預測顯示，印度經濟規模將達4兆5100億美元，日本則為4兆4600億美元。

本世紀初，日本仍是僅次於美國的經濟強權，印度甚至排不進前十。此後，印度接連超越巴西、墨西哥、加拿大、數個歐洲國家及前宗主國英國。

儘管8月時美國因新德里採購俄羅斯石油而對其課徵高額關稅，使印度面臨經濟疑慮，新德里對前景依然樂觀。印度表示，持續增長反映出其「在持續性的全球貿易不確定下展現韌性」。

不過，其他指標則顯示前景不如預期樂觀。在人口方面，印度於2023年超越鄰國中國成為全球人口最多的國家。

根據世界銀行（World Bank）最新數據，印度去年人均GDP為2694美元，僅為日本3萬2487美元的1/12，德國5萬6103美元的1/20。根據政府數據，印度14億人口中，超過1/4年齡介於10至26歲間，已經面臨為數以百萬計年輕畢業生創造高薪工作的困難。

簡報內容指出：「作為全球最年輕國家之一，印度經濟成長歷程將由能否創造優質就業所決定。這樣的優質就業可以有效吸納不斷擴張的勞動力，達到包容而永續的成長。」

在截至3月31日為止的會計年度經濟成長率跌至四年新低後，印度總理莫迪今年公布大規模調降消費稅措施，並推動勞工法改革。

由於美國未能與印度達成貿易協議，以及新關稅對商品出口造成衝擊的疑慮持續，印度盧比兌美元匯價於12月初貶至歷史新低，今年迄今已經貶值約5%。

印度 日本 德國

