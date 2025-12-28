我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣奶茶UG Tea赴美首店受挫 整改逾20天 擴張仍未停

解放軍對台演習 日媒：意圖牽制高市早苗「台灣有事」發言

南韓鳳凰旗回家 李在明首度入主青瓦台辦公

編譯盧思綸／即時報導
象徵南韓國家元首權威的鳳凰旗29日0時在青瓦台緩緩升起。(歐新社)
象徵南韓國家元首權威的鳳凰旗29日0時在青瓦台緩緩升起。(歐新社)

南韓總統李在明12月29日上午首度赴青瓦台辦公，總統府辦公室也在前總統尹錫悅遷出後約3年7個月，正式回到青瓦台。同日0時，象徵南韓國家元首的鳳凰旗先在龍山國防部大樓緩緩降下，隨後改於青瓦台升起，為回歸揭開序幕。

News1報導，李在明於首爾時間上午9時13分搭乘總統專用車穿過青瓦台正門；門外聚集的數十名支持者揮手迎接，高喊「李在明萬歲」「總統加油」，口號聲一路追著車隊入內。

這是南韓總統再次在青瓦台辦公，距離上一位在青瓦台處理公務的前總統文在寅已相隔1330天。李在明入主青瓦台的首個行程是在本館與幕僚茶敘，隨後將前往國家危機管理中心視察。

不過，由於青瓦台官邸整修尚未完工，李在明短期內仍將自目前居住的漢南洞官邸往返青瓦台通勤；青瓦台官邸預計在2026年上半年完成修繕與安全檢查。

東亞日報報導，配合李在明回歸青瓦台，總統警護處自22日至26日連續5天，與國家情報院等13個相關機關聯合，對青瓦台主要建物與設施、園區內山區等展開全面安檢；由於青瓦台過去3年多曾對外開放，維安單位也同步強化清查作業。

報導指出，安檢重點包括排查竊聽裝置、隱藏攝影機等可疑設備，並逐一檢視各類電子器材與資訊通信技術（ICT）基礎設施。警護處相關人士說，龍山總統辦公室先前屢傳「遭竊聽、監聽」疑慮，因此此次以消除國民不安為目標，進行綜合檢查並採取必要措施，避免出現保安問題。

南韓總統李在明29日首度赴青瓦台辦公。(歐新社)
南韓總統李在明29日首度赴青瓦台辦公。(歐新社)

李在明 南韓 國防部

上一則

前線告捷 後院失火？以色列高端人才「用腳投票」動搖創新命脈

下一則

重磅快評／日本剪不斷的大熊貓依戀

延伸閱讀

南韓鬆綁閱覽北韓黨報權限 李在明：難道民眾會被牽著鼻子走？

南韓鬆綁閱覽北韓黨報權限 李在明：難道民眾會被牽著鼻子走？
訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光
「罰到幾艘船湊錢也吃不消」李在明要求打擊中國漁船非法捕撈

「罰到幾艘船湊錢也吃不消」李在明要求打擊中國漁船非法捕撈
李在明：韓國海警應嚴打中國漁船非法捕撈 還要重罰

李在明：韓國海警應嚴打中國漁船非法捕撈 還要重罰

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了