關稅、通膨… 全球1/4富豪財富縮水 最慘是他

富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水，其中縮水最多的莫過於法國精品品牌愛馬仕第五代繼承人。(路透資料照片)

拜人工智慧（AI ）熱潮之賜，今年美國最有錢的科技富豪合計身價增加超過5500億美元，美國前十大科技富豪所持有的現金、股權及其他投資總額接近2.5兆美元；不過富比世 雜誌（Forbes）報導，在去年底全球2700多名億萬富豪中，約有四分之一今年資產縮水，其中85人財富已不到10億美元。

報導指出，2025年全球共有660多名億萬富豪（和前億萬富豪）變得比去年沒錢，主因是受到關稅、通膨、利率上漲和AI技術顛覆性進步等逆風影響財富。這些輸家遍及幾乎各行各業，其中製造業最多，有101名，其次是科技業（89名）和時尚及零售業（77名）。他們總共遍布在51個國家，其中以美國186名為最多，其次則是印度的109名和中國的91名。

而其中財富縮水最多的莫過於法國精品品牌愛馬仕 （Hermes）的第五代繼承人布許（Nicolas Puech），他指控他的愛馬仕持股遭到已故財務顧問，私下變賣給對手集團路威酩軒（LVMH）董事長阿諾特（Bernard Arnault），阿諾特和LVMH已否認此事。在扣除這些持股後，布許（去年底身價為148億美元）已掉出富比世的億萬富豪名單。

其他今年財富大縮水的知名富豪，還包括從軟體公司轉型囤幣大戶的Strategy（原名為策略MicroStrategy）創辦人塞勒（Michael Saylor），其淨值比去年底減少24億美元至52億美元。

金融投資研究公司晨星（Morningstar）創辦人曼修托（Joe Mansueto）今年淨值也縮水了17億美元至53億美元，在對生成式AI的疑慮下，晨星和許多資訊服務股一樣，過去半年股價大跌近35%。

至於美國十大科技富豪之首的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，因人工智慧AI熱潮之賜，淨資產成長49%至6450億美元。他今年只在9月時短暫失去王座，當時甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）一度超越他。

另一位AI熱潮大贏家是輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳。輝達迅速成長為全球市值最大的上市公司，市值超過4兆美元。黃仁勳目前是全美第八大科技富豪，淨資產1560億美元，今年身價成長37%。