川普訪韓獲金冠 回贈李在明全球僅5把的「白宮金鑰匙」

南韓總統秘書室室長姜勳植24日在個人臉書上傳美國總統川普贈送給總統李在明的「白宮黃金鑰匙」。（取材自臉書）

美國總統川普 在10月亞太經合會（APEC）峰會前夕訪問南韓 ，獲南韓總統李在明致贈新羅王國天馬塚金冠複製品，並獲頒南韓最高級的無窮花大勳章。韓聯社報導，川普日前接受南韓新任駐美大使康京和正式呈遞國書時，回贈一把特別設計的「白宮 金鑰匙」。

南韓總統室秘書室長姜勳植24日在個人臉書公開這把「白宮金鑰匙」的照片，並透露川普接見康京和時，特別向李在明致以問候。川普表示，10月訪韓時獲贈非常珍貴的禮物，因此希望為李在明總統準備一份特別的回禮，並直言他「很喜歡」李在明，稱兩人「達成最佳的合作關係」，川普向李在明贈送只打造五把、僅餘最後一把的「白宮黃金鑰匙」。

姜勳植在發文中說，此前獲贈這把黃金鑰匙的對象包括以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、日本前首相麻生太郎、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），以及足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）。

根據轉述，從姜勳植公開的照片中可見，裝有金鑰匙的木盒盒蓋外側印有川普的簽名，內側則是白宮圖案，鑰匙上刻著「白宮鑰匙」（KEY TO THE WHITE HOUSE）。

姜勳植表示，期盼這分別具象徵意義的禮物，能成為韓美關係牢不可破的象徵，政府也將持續推動韓美同盟向前發展。

美國總統川普與南韓總統李在明10月29日在南韓國立慶州博物館舉行的儀式上握手，並接受韓方致贈金冠和無窮花大勳章。美聯社

據報導，川普在亞太經合會峰會受到日本大力吹捧，包括獲贈高爾夫球具，南韓也不能怠慢，會談前安排歡迎儀式與紀念活動，包括簽名、合影、贈送特製金冠模型與無窮花大勳章等象徵性禮物，展現韓方的誠意與尊重。

無窮花大勳章是南韓最高級別的國家勳章，象徵對外賓的最高敬意，中華民國前總統蔣中正也曾於1966年和夫人宋美齡一起獲贈，南韓時任總統為朴正熙；特製金冠模型則代表韓國古代王朝的文化遺產與歷史榮耀。

特製金冠以新羅王朝的金冠為原型，新羅是古代韓國三國之一，以精緻金工技術聞名。金冠象徵王權與榮耀，代表韓國悠久的歷史與文化。作為外交禮物，傳達韓方對外賓的高度尊重與文化交流誠意。通常由工藝大師手工打造，使用純金或鍍金材質。附有展示座與解說牌，便於收藏與展示。