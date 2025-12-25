古柯鹼價格暴跌逼出省錢術？販毒集團重複使用「毒品潛艇」

哥倫比亞聖瑪爾塔附近泰羅納公園外海，一艘低外型的無人半潛式船隻停在兩艘哥倫比亞海軍船艦之間，攝於7月2日。(路透)

衛報25日報導，販毒集團過去在成功將毒品從南美洲運往歐洲後，往往會刻意鑿沉那些專門為走私而量身打造的「毒品潛艇」（narco-submarines）。然不過，一名西班牙資深警官透露，隨著古柯鹼價格暴跌，販毒組織已無法承擔這種作法，轉而重複使用這些船隻。

半潛式船隻自1980年代起便常見於哥倫比亞及中南美洲其他地區，歐洲水域則是直到2006年才首次發現蹤跡。這類造價約60萬歐元（台幣約2258萬元）的船隻過去多用於單程航行，但隨著古柯鹼大量生產導致市場飽和，批發價格近年腰斬至每公斤1.5萬歐元（台幣約56.4萬元），販毒集團已難以再負擔將船隻棄置於亞速群島與加那利群島之間的「毒品潛艇墳場」。

西班牙國家警察中央緝毒大隊負責人莫拉萊斯（Alberto Morales）指出，這些半潛式船隻過去多採單程航行，每趟至少運載3至4噸毒品前往加那利群島附近，任務完成後便被鑿沉。當時毒品的價值相較於船隻成本仍然非常划算，因而利潤極高，但近來毒品價格「真的很低」，販毒組織也不得不重新評估運作方式。

他說，販毒集團現在不再將船隻鑿沉，而是在卸貨後於海上設置加油平台，讓半潛式船隻能返回原出發國家，盡可能多次往返。

莫拉萊斯進一步指出，警方在過去2年注意到「毒品潛艇」的活動明顯增加，帆船運毒案例有所下降。他說：「販毒組織目前主要有兩種運輸方式，分別是商船與半潛式船隻，後者讓他們能在一年四季進行運輸。」並強調，雖然過去20年間官方記錄的毒品潛艇僅有10艘，但實際仍在活動的潛艇數量可能更多。

他表示：「顯然不只10艘，從邏輯上來說，我們不可能偵測到所有抵達西班牙海岸的船隻，畢竟我國海岸線長達8000公里。」

莫拉萊斯還表示，儘管多方已證實東大西洋確實存在所謂的「毒品潛艇墳場」，相關細節仍相當有限。他直言：「我們沒有確切位置，甚至連數量都不知道。即便知道，也幾乎不可能打撈，因為水太深了，那只會留給魚去享用。」