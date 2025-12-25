我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

地中海傳移民船難116死 僅1人在突尼西亞獲救

編譯中心／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

平安夜傳出移民悲歌，地中海救援熱線「警報電話」（Alarm Phone）24日表示，據報有一艘載著117名移民的船隻在海上翻覆，僅一人在北非突尼西亞獲救。目前義大利海警單位尚未確認這起事故。

專門接聽遇險移民電話的「警報電話」組織發布書面聲明表示，19日接獲通報，有一艘移民船18日從利比亞港口Zuwara（祖瓦拉）出發，該組織多次嘗試用衛星電話聯繫這艘移民船未果。

「警報電話」指出，12月21日晚間，該組織收到消息，突尼西亞漁民在一艘木船上發現一名倖存者，此人表示自己兩天前從祖瓦拉出發，是船難唯一倖存者。

「警報電話」表示，根據倖存者描述，該船出發僅幾個小時後，天氣就急劇惡化，風速高達每小時40公里。由於倖存者狀態非常虛弱，還無法說明事故詳細經過，這名倖存者被漁民送往突尼西亞的一家醫院。

「警報電話」指出，利比亞和突尼西亞海岸警衛隊都表示，這兩天沒有拯救任何人上岸，近日天氣惡劣，尤其18至19日夜間根本無法出海，這段期間也沒有任何來自利比亞的移民船抵達義大利南境蘭佩杜薩島（Lampedusa），因此目前這起意外事故尚未獲得官方單位證實。

移民 義大利

上一則

加薩戰爭2年後 數千人重返伯利恆馬槽慶聖誕

下一則

社群言論反猶挺納粹 澳洲取消英男簽證 下場曝光

延伸閱讀

怒嗆廢死假仁假義 王世堅：不服的人請移民

怒嗆廢死假仁假義 王世堅：不服的人請移民
聖誕節將至 佛州主教們籲請川普暫停移民掃蕩行動

聖誕節將至 佛州主教們籲請川普暫停移民掃蕩行動
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人

ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列