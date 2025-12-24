日本上皇明仁滿92歲 歷代最長壽日皇 今年曾因治療心臟住院

日本上皇明仁(左)今年滿92歲，成為歷代最長壽日皇；圖為宮內廳公布明仁與上皇后美智子(右 )合照。(取材自日本宮內廳)

日本 上皇明仁12月23日滿92歲。他今年稍早雖然曾住院過兩次，但掌管日本皇室事務的宮內廳表示，明仁的身體狀況穩定。日媒指出，明仁是有紀錄可查以來，歷代最長壽的日皇。

富士新聞網（FNN）與朝日電視台報導，宮內廳配合明仁生日，23日公開他與上皇后美智子本月8日在住處仙洞御所活動的畫面。

明仁今年5月曾住院接受詳細的心臟檢查，並被診斷出「無症狀性心肌缺血」，後來為了治療心臟與使用新藥物曾於7月住院。宮內廳表示，明仁的症狀相對較穩定，在不造成心臟負荷的情況下，每天都會與美智子散步，持續從事避免肌力流失的運動。

另外，明仁目前每周會前往皇居（皇宮）內生物學研究所兩次，參加線上「魚類分類研究會」等活動，持續從事被他視為畢生志業的鰕虎魚研究。

宮內廳也表示，配合今年是第二次世界大戰結束80周年，上皇夫婦也相當關心日皇德仁與皇后雅子今年稍早訪問二戰爆發激烈戰役的硫磺島。上皇夫婦接著在夏天時曾前往長野縣輕井澤，關注二戰過後，從中國撤離的日本人到當地開拓的歷史等。

明仁23日將在住處接受日皇夫婦以及孫女愛子內親王等家人的祝賀。