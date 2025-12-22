WSJ：SpaceX星艦年初爆炸 險釀3飛機空難 450乘客一度身處險境

今年1月SpaceXSpaceX 「星艦」升空後不久在加勒比海上空解體爆炸，可見火箭碎片劃過天空。（路透資料照片）

「華爾街 日報」（WSJ）20日根據聯邦航空管理局（FAA）內部文件報導，今年1月16日一枚SpaceX 「星艦」（Starship）火箭無人試飛時爆炸，對附近領空飛機構成的威脅遠比外界所知嚴重，至少三架客機受影響，超過450名乘客一度身處險境。

FAA文件顯示，當天下午5時37分，「星艦」執行第七次試飛，結果升空數分鐘後在加勒比海上空爆炸解體，爆炸後約50分鐘內，燃燒殘骸持續散落加勒比海區域，使得附近領空的航班大受影響，當晚捷藍航空飛往波多黎各的航班，機師接獲管制員警告，繼續前行「須自行承擔風險」；一班西班牙國家航空客機和一架私人飛機亦陷入類似兩難。

根據FAA紀錄，這兩架民航機和一架私人飛機由於燃油短缺，不得不冒著被燃燒碎片擊中的風險，飛越被暫列作禁飛區的空域。這三架航班共乘載約450人，最終均安全降落；有乘客拍攝到事發時機窗外碎片閃爍片段；當時擔任美國銀色航空公司機師的羅德里格斯，在執行飛往波多黎各聖胡安的航班時，向空中交通管制員報告，「在1點到2點鐘方向之間看到碎片和猛烈的火焰」。

美國聯邦航空管理局（FAA）當時表示，佛州多個航班平均延誤約一小時，還有航班一度要改道。「華爾街日報」則指出，FAA最新文件顯示，此次爆炸造成的危險，比之前公開揭露的情況更為嚴重。

FAA文件進一步指出，空管員在爆炸發生後緊急採取措施，引導飛機遠離爆炸碎片區域，增加了他們原有的工作量，並導致潛在的安全風險。FAA紐約某空中交通管制中心的一份報告指出，爆炸發生後，至少有兩架飛機飛行距離過近，需要管制員介入以避免碰撞。

文件還顯示，SpaceX並未立即透過官方熱線向FAA通報爆炸事件。據悉，「星艦」停止提供試飛數據四分鐘後，禁飛區隨即啟動，而SpaceX在這之後15分鐘才向FAA通報「星艦」開始解體。

據文件顯示，邁阿密的空管員最初是從看到爆炸碎片的機師那裡得知爆炸消息的，而其他FAA官員則是透過內部聊天得知此事。

報導指出，SpaceX在社群媒體X發文回應，報導具有誤導性，依賴匿名消息源和非科學分析，強調其飛行測試始終將公眾安全置於第一順位。聲明指出，所有碎片均控制在由美國太空 軍畫定、FAA管理的保守禁飛區內，並沒有任何航空器受到威脅。

SpaceX已計畫明年初試射新一代更強大「星艦」。SpaceX創辦人馬斯克9月受訪時曾表示，新火箭「或會因為大幅改良而有初期陣痛」。「星艦」爆炸掀起美國航空業界高度關注，擔憂隨著太空發射次數增加，潛在風險同步上升。