法國愛麗舍宮價值4萬歐元銀器失竊 管家轉售拍賣網站被逮

法國現役核動力航艦戴高樂號。(路透資料照片)

法國總統府愛麗舍宮近日驚傳內部竊盜案，一名負責銀器管理的工作人員，涉嫌盜取多件國宴等活動所用的銀製餐具與擺設，總價值最高達4萬歐元（約4.6萬美元），據了解，一名羅浮宮 博物館的保安在此案涉嫌收贓；巴黎檢方表示，涉案的三名男子已被拘捕並起訴。

美聯社報導，據法國檢方消息指出，愛麗舍宮價值1.5萬至4萬歐元的銀器和餐具不翼而飛，愛麗舍宮用品的主要供應商之一塞夫爾瓷器廠，先前在拍賣網站上發現部分丟失的物品，調查人員鎖定愛麗舍宮一名銀器管理員為嫌疑人，調查人員在該嫌疑人的個人儲物櫃、私家車和家中共發現約100件物品，包括印有「法國空軍」字樣的盤子、塞夫爾所產煙灰缸、法國藝術家雷內．拉利克（René Lalique）的雕像，以及巴卡拉水晶香檳杯等高價物件，而它們並非市面流通物品。相關失物已全數歸還愛麗舍宮。

這名銀器管家近日遭警方拘留，另有兩人涉案，三人將於明年接受審判。他們被指控的罪名包括合謀盜竊被列入國家遺產的物品，罪名若成立，最高可判處10年監禁以及15萬歐元罰金。

據報導，其中有一名嫌疑人在羅浮宮博物館擔任保安，他涉嫌收贓，法院禁止他在判決前重返該崗位。這名嫌疑人的律師表示，他對稀有古董懷有「熱情」。

另一方面，法國總統馬克宏 21日宣布，他已經正式批准建造新航 空母艦計畫，以取代現役核動力航艦戴高樂號（Charles de Gaulle）。戴高樂號歷經逾十年建造期，於2001年服役，是美軍之外、全球唯一一艘使用核子動力的航艦。路透報導，這項計畫名為「新世代航空母艦」（PANG），預估總成本約為102.5億歐元（約120億美元）。

法國2018年首次啟動更換戴高樂號的研究，初步作業則在兩年後展開。儘管歐盟第二大經濟體正陷入預算僵局，法國仍宣布正式啟動新航艦建造計畫。

法國國內包括法軍總參謀長蒙頓在內都提出質疑，認為在歐洲可能與俄羅斯爆發戰爭疑慮下，應優先考慮其他更迫切領域。

新航艦同樣採用核動力，噸位將遠大於現役旗艦。新航艦排水量將近8萬噸，長約310公尺；相較之下，戴高樂號為4萬2000噸、長261公尺。新航艦可搭載2000名船員和30架戰鬥噴射機。

儘管相較於排水量均超過10萬噸的美國海軍現役11艘巨型航艦，這艘新航艦仍然較小，目前全球僅中國和英國皇家海軍擁有同等噸位航艦，且皆採傳統動力。