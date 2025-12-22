我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

法國愛麗舍宮價值4萬歐元銀器失竊 管家轉售拍賣網站被逮

編譯中心╱綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國現役核動力航艦戴高樂號。(路透資料照片)
法國現役核動力航艦戴高樂號。(路透資料照片)

法國總統府愛麗舍宮近日驚傳內部竊盜案，一名負責銀器管理的工作人員，涉嫌盜取多件國宴等活動所用的銀製餐具與擺設，總價值最高達4萬歐元（約4.6萬美元），據了解，一名羅浮宮博物館的保安在此案涉嫌收贓；巴黎檢方表示，涉案的三名男子已被拘捕並起訴。

美聯社報導，據法國檢方消息指出，愛麗舍宮價值1.5萬至4萬歐元的銀器和餐具不翼而飛，愛麗舍宮用品的主要供應商之一塞夫爾瓷器廠，先前在拍賣網站上發現部分丟失的物品，調查人員鎖定愛麗舍宮一名銀器管理員為嫌疑人，調查人員在該嫌疑人的個人儲物櫃、私家車和家中共發現約100件物品，包括印有「法國空軍」字樣的盤子、塞夫爾所產煙灰缸、法國藝術家雷內．拉利克（René Lalique）的雕像，以及巴卡拉水晶香檳杯等高價物件，而它們並非市面流通物品。相關失物已全數歸還愛麗舍宮。

這名銀器管家近日遭警方拘留，另有兩人涉案，三人將於明年接受審判。他們被指控的罪名包括合謀盜竊被列入國家遺產的物品，罪名若成立，最高可判處10年監禁以及15萬歐元罰金。

據報導，其中有一名嫌疑人在羅浮宮博物館擔任保安，他涉嫌收贓，法院禁止他在判決前重返該崗位。這名嫌疑人的律師表示，他對稀有古董懷有「熱情」。

另一方面，法國總統馬克宏21日宣布，他已經正式批准建造新航空母艦計畫，以取代現役核動力航艦戴高樂號（Charles de Gaulle）。戴高樂號歷經逾十年建造期，於2001年服役，是美軍之外、全球唯一一艘使用核子動力的航艦。路透報導，這項計畫名為「新世代航空母艦」（PANG），預估總成本約為102.5億歐元（約120億美元）。

法國2018年首次啟動更換戴高樂號的研究，初步作業則在兩年後展開。儘管歐盟第二大經濟體正陷入預算僵局，法國仍宣布正式啟動新航艦建造計畫。

法國國內包括法軍總參謀長蒙頓在內都提出質疑，認為在歐洲可能與俄羅斯爆發戰爭疑慮下，應優先考慮其他更迫切領域。

新航艦同樣採用核動力，噸位將遠大於現役旗艦。新航艦排水量將近8萬噸，長約310公尺；相較之下，戴高樂號為4萬2000噸、長261公尺。新航艦可搭載2000名船員和30架戰鬥噴射機。

儘管相較於排水量均超過10萬噸的美國海軍現役11艘巨型航艦，這艘新航艦仍然較小，目前全球僅中國和英國皇家海軍擁有同等噸位航艦，且皆採傳統動力。

路透報導，法國國防部長沃特蘭在X平台表示，這艘新航艦預計於2038年服役，與戴高樂號預計退役時間大致相符。戴高樂號是在2001年服役，距離1986年開始建造約耗時15年。

法國總統官邸愛麗舍宮一名負責銀器管理的管家涉嫌盜取多件國家財產級餐具與擺設。（美...
法國總統官邸愛麗舍宮一名負責銀器管理的管家涉嫌盜取多件國家財產級餐具與擺設。（美聯社）

新航 羅浮宮 馬克宏

上一則

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

下一則

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

延伸閱讀

馬克宏阿聯勞軍 宣布法國啟動建造新航艦

馬克宏阿聯勞軍 宣布法國啟動建造新航艦
普亭願與馬克宏對話磋商烏克蘭和平 法國總統府表歡迎

普亭願與馬克宏對話磋商烏克蘭和平 法國總統府表歡迎
封面故事／全球聖誕旅遊首選城市 倫敦獲「加冕」

封面故事／全球聖誕旅遊首選城市 倫敦獲「加冕」
世界鏡頭／澳洲率先禁16歲以下孩童用社媒 他國呢?

世界鏡頭／澳洲率先禁16歲以下孩童用社媒 他國呢?

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
邦代海灘發生大規模槍擊，救護車緊急運送傷患。(路透)

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

2025-12-14 12:47
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費