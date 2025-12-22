安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

我的頻道

編譯中心╱綜合21日電
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

美國司法部19日公布新一批已故性犯罪富豪艾普斯坦相關文件，放出大量名人照片，其中英國安德魯王子躺在五名女子腿上的照片引發爭議，拍攝地點在英國王室莊園桑德令罕莊園（Sandringham）；另外，安德魯前妻、約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）捲入，出現在兩張照片中。

據BBC報導，和安德魯有關的照片中，他側躺在五名女子大腿上，五名受害女子的臉都被塗黑擋住，以保護受害人身分，艾普斯坦前女友兼同夥麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）則在背景中微笑。

另一張照片中，安德魯似乎與艾普斯坦及麥斯威爾一同出現在皇家雅士谷賽馬場的包廂內。

由於桑德令罕莊園是英國君主的私人莊園，也是王室成員傳統共度聖誕節的地點。安德魯王子此前否認有任何不當行為，強調自己清白，英媒表示，上述照片將讓安德魯受到更多審視。王室傳記作家羅尼（Andrew Lownie）表示，「這是他們最私密的場所之一，安德魯竟拿來尋歡作樂、向朋友炫耀，將讓他們嚇得目瞪口呆」。

安德魯王子此前因與艾普斯坦的關聯，已被剝奪所有榮譽軍銜與王室贊助人身分。

除了安德魯王子，其前妻莎拉出現在其中兩張照片裡，與幾名臉部被遮住的女子同框。對於照片內容，莎拉的發言人拒絕置評。

美國司法部釋出艾普斯坦案最新解密檔案，除了安德魯王子，其前妻約克公爵夫人莎拉（右...
美國司法部釋出艾普斯坦案最新解密檔案，除了安德魯王子，其前妻約克公爵夫人莎拉（右）也捲入其中。圖為她被拍到在紐約與一名臉部遭塗黑遮蔽的女子同處一室。（美聯社）

艾普斯坦 聖誕節 司法部

