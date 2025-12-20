從世足賽到環月飛行 2026年5大熱門事值得關注

史上規模最大的世界盃（World Cup）足球會內賽將在美國、加拿大與墨西哥舉行，共有48國參賽，並受到美國總統川普的關注；圖為川普(左二)出席世界盃抽籤儀式。(美聯社)

新的一年即將到來，中央社引述法新社報導，2026年有5大事件值得關注，其中包括環月飛行、世界盃足球賽，以及美國國會控制權的爭奪戰，還有加薩 戰爭和氣候暖化等長期問題待解決。

美國國家航空暨太空總署（NASA）計畫進行載人繞月任務—備受延宕的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務最晚將於明年4月發射。

中國計畫於2030年前登月，也在穩步推進。嫦娥七號探測器預計於2026年8月發射，探索月球南極；中國明年並將測試其載人飛船「夢舟」。

而在6月11日至7月19日，史上規模最大的世界盃（World Cup）足球會內賽將在美國、加拿大與墨西哥舉行，共有48國參賽。在所有16個比賽場地之中，有11個位於美國境內。美國總統川普 與共同主辦國之間在關稅和移民問題上的緊張關係，可能讓比賽充滿政治色彩。

同時，隨著美國選民準備迎接2026年期中選舉，川普雖不在選票上，但共和黨的表現將印證他在白宮之外的政治影響力。若他支持的候選人表現不佳，可能影響接班計畫。預測顯示，共和黨可能難以保住眾議院，民主黨也將爭取4個參議院席次以取得控制權。

此外，現年76歲的以色列 總理內唐亞胡計畫參加最遲於2026年11月舉行的選舉。美國施壓促成以色列與哈瑪斯的停火協議極為脆弱，而川普提出的加薩走廊和平計畫仍有許多未解問題，例如以色列軍隊撤軍的後續階段、巴勒斯坦自治區重建以及未來治理問題。

還有，去年是有紀錄以來最熱的一年，但聯合國表示，從明年到2029年，至少有一年可能比去年還要熱的機率達80%。

「氣候行動網」代表提森（Rebecca Thissen）表示：「2026必須是國際氣候外交重新定位的一年…全球迫切需要在氣候問題上達成共識。」