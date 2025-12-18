政客聲援芬蘭小姐「瞇瞇眼」 總理致歉中日韓 芬蘭航空遭日人抵制

剛加冕的芬蘭小姐札法切，日前因做出疑似帶有種族歧視意味動作的照片，后冠遭撤銷。（取材自X平台）

芬蘭近日爆發種族歧視 風波，先是9月才剛加冕的芬蘭小姐札法切因發布自己拉出「瞇瞇眼」的照片而遭撤銷后冠，多名政治人物為了聲援她也發布做出相同手勢的照片；芬蘭總理歐爾波17日為此向日本、中國與南韓 公民致歉。

這起醜聞始於上周，札法切發布一張以手指將眼睛拉成細長形狀的照片，並以芬蘭語寫下「和一名中國人一起吃飯」，被外界普遍解讀為取笑亞洲人，芬蘭小姐組織先是發布聲明譴責，接著決定撤銷札法切的頭銜。

事件延燒後，芬蘭聯合政府成員之一、右翼民粹政黨「芬蘭人黨」的國會議員加雷德夫與埃羅拉，以及歐洲議會議員廷基寧，也在社群媒體上發布做出相同手勢的照片表示聲援，並批評主辦單位撤銷她的頭銜。

歐爾波在一場峰會場邊受訪時指出：「我昨天在國會辯論中就已表示，這件事已對我們的國家造成傷害，事實確實如此。」他並強調：「就我個人而言，我不接受任何形式的種族主義 。」

歐爾波17日透過芬蘭駐日本、中國與南韓大使館的社群帳號聲明，「我對個別國會議員近日發布的冒犯性社群貼文，致上最誠摯歉意」，並說上述貼文並未反映芬蘭重視平等與包容的價值，種族主義與種族歧視在芬蘭社會沒立足之地。

加雷德夫、埃羅拉、廷基寧對自身行為引發的風波反應不一。埃羅拉已公開道歉，廷基寧也說無意傷害任何人情感。加雷德夫則說，不覺得自己有必要道歉。芬蘭人黨國會黨團18日將開會討論可能懲處。

芬蘭政府各政黨的國會黨團也聯合譴責同僚發布的相關貼文。國家聯合黨國會黨團主席科普拉表示：「這不應該發生，無論是現在還是未來都不該。」並批評這些貼文「具有侮辱性」、「極不恰當」，進一步削弱芬蘭的國際聲譽。