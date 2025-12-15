我的頻道

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

白俄和平獎得主獲釋 畢亞利亞茨基：繼續爭取釋放政治犯

編譯王曉伯／綜合報導　
13日甫獲釋的白俄羅斯人權鬥士，2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)14日趁著與牙醫門診接受美聯社專訪，他表示雖然他已獲釋，但是白俄監獄仍關了上千位政治犯，他會繼續努力，爭取政治犯重獲自由。

63歲的畢亞利亞茨基看來蒼白衰老，滿臉疲態。他是白俄羅斯人權組織「春天人權中心」 (Viasna)的創辦人，也是白俄羅斯當局的眼中釘。他在2021年被捕，關入白俄羅斯東部惡名昭彰的9號流放地(Penal Colony no.9)。在經過四年的監禁之後，由於川普總統的斡旋，他與另外122名政治犯在13日獲釋。他獲釋後立刻離開白俄羅斯，來到立陶宛，與多年未見的妻子相聚。

畢亞利亞茨基在訪問中回憶13日當天獲釋的情況。他表示他的牢房擁擠不堪，他突然收到打包行李的命令，接著他被矇上雙眼，被送到某個地點。他一路上都不知道會被送往何處，只知道是向西方前進。他說：「當我跨越邊境，我感覺自海底浮出水面，有充足的空氣與陽光，置身於一個完全不同的環境。」

畢亞利亞茨基告訴記者，諾貝爾和平獎得主的光環使他免於遭到獄方毒打，但是仍會因為一些微小的過失而受到處罰，例如沒有刮鬍子、沒有依照指示走路，或是牢房沒有打掃乾淨，就會受到單獨監禁的處罰。他表示在監獄裡，治療牙痛只有一種方式，就是拔掉牙齒。

畢亞利亞茨基表示他未來會利用諾貝和平獎的身分繼續幫助白俄羅斯人民「爭取自由」。他是在監獄中得知自已獲得諾貝爾和平獎。他表示，「還有成千上萬的人仍身陷囹圄，我們還要繼續奮鬥。」他表示，諾貝爾和平獎雖是頒給他個人，但是同時也是一個訊號，是在告訴白俄羅斯當局，現在該是改變白俄羅斯人民生活的時候了。

他表示，雖然當局現在釋放了一些政治犯，但是還會捉捕更多的政治犯。他指出：「這就像是精神分裂，白俄羅斯政府這一邊在釋放政治犯，但是在另一邊卻是抓捕政治犯，然後進行交易。」

他表示他會繼續抗爭，讓所有的政治犯重獲自由。根據春天人權中心的資料，白俄羅斯目前仍關押了大約1110名政治犯。　　

