與柬埔寨交火擴及沿海 泰國宣布達叻府宵禁

編譯梁采蘩、高詣軒／綜合報導
泰柬邊境衝突延燒，泰軍指稱柬埔寨砲擊位於邊境地區的泰國四色菊府，14日可見遇襲地區有房屋毀損。（美聯社）
泰柬新一輪邊境衝突進入第二周，泰國政府14日宣布對東南部達叻府部分地區實施宵禁，原因是與柬埔寨之間的交火已擴及爭議邊境地區的沿海地帶。

泰國國防部發言人蘇拉桑在曼谷宣布宵禁措施後表示，自柬埔寨13日再次表達對停火持開放態度以來，整體而言衝突仍在持續，泰國對透過外交方式解決衝突態度開放，但柬埔寨必須先停止敵對行動。

泰國這次宵禁涵蓋與柬埔寨戈公省接壤的達叻府5個縣市，不含觀光勝地象島與狗骨島。泰軍先前已在東部沙繳府實施宵禁。

川普12日曾與泰國看守總理阿努廷及柬埔寨總理洪馬內通話，隨後說雙方同意全面停火。但阿努廷13日說，未達成新的停火協議，泰國將持續戰鬥。洪馬內14日在社媒說，柬埔寨正因鄰國侵略面臨困難，英勇的前線將士正堅定捍衛國家主權與領土完整，令他深感自豪。柬埔寨民航局13日晚間說，泰柬首都曼谷、金邊之間航班仍正常營運。

白宮發言人說，川普期望各方遵守承諾，並將在必要時追究任一方的責任，以制止殺戮並確保持久和平。泰國陸軍14日指稱，柬軍當天用BM-21火箭砲襲擊四色菊府的平民社區和學校區域，一名平民身亡。官員說，戰事7日爆發以來已至少27人喪生，包括15名泰國軍人和11名柬埔寨平民，約80萬人離家避難。

此外，因為泰柬邊境局勢持續緊張，數千名滯留在柬國西北邊境的泰國公民無法返回泰國，柬方此前保證允許他們過境，如今卻無限期推遲放行。

曼谷郵報報導，柬當局原定13日下午1時至4時，開放與泰國沙繳府接壤的波貝口岸，讓在柬國賭場工作的泰國人返鄉。然而下午1時柬方突然通知泰方取消放行計畫，且未設定新的放行時間。泰國駐金邊大使館隨後以人道主義為由，請求柬內政部允許泰國人回國。

泰國 柬埔寨 邊境

