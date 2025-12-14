泰柬衝突升溫 泰總理拚政績 川普關稅外交恐失效

我的頻道

編譯茅毅／綜合13日電
13日在柬埔寨邊境一處難民營內，一名男童抱著補給品，與大批民眾等待當局發放援助物資。（路透）
13日在柬埔寨邊境一處難民營內，一名男童抱著補給品，與大批民眾等待當局發放援助物資。（路透）

路透以「泰柬邊境衝突考驗川普關稅外交」為題的分析寫道，兩國邊境衝突本周又再點燃，泰國已畫下清楚的底線，即關稅不得用於迫使其與柬埔寨講和。此外，柬埔寨內政部13日宣布，「即刻起全面暫停所有柬泰邊境關卡的出入境往來」。

泰國外長希哈薩已強調，解決泰柬邊境衝突仍應與持續的美泰貿易談判分開。新加坡國立大學（NUS）教授莊嘉穎指出，泰國政府採取的抗拒立場，是對美國總統川普打關稅牌的考驗；泰柬雙方能否就存在已久且根深蒂固的敵意和仇恨，達成持久的停火協議，始終令人懷疑。

為了獲得諾貝爾和平獎，1月回任的川普已在一些區域衝突從中斡旋，利用高關稅作為槓桿。例如5月印度和巴基斯坦的衝突，但新德里否認關稅對印巴最終的停火造成任何影響。

7月泰柬邊境又發生衝突時，川普也和時任泰國代理總理的普譚及柬埔寨總理洪馬內通話。川普並在自創社媒真實社群寫道，美國「正好」與泰柬進行貿易談判，若泰柬持續交火，美方就不願與任一方達成協議。泰柬領袖隨即同意停火，川普也改口說，「期待和雙方完成我們的貿易協議」。

阿努廷9月5日才坐上總理寶座，上周剛宣布解散國會，提前在明年2月前舉行大選。鑑於11月阿努廷政府才因泰國南部造成傷亡的洪災備受批評，因此英國風險分析機構維里斯科楓園分析師史瓦茲認為，這使阿努廷的「泰自豪黨」亟於在寥寥幾月的執政時間，證明其領導國家的能力。故儘管川普仍可能祭出高關稅，阿努廷和泰自豪黨仍可能藉由採取更強硬的立場，並將關稅及貿易與涉及主權的邊境衝突分開，尋求運用國族主義情緒。

中央社引法新社報導，這場泰柬之間的暴力衝突，源於雙方對一條長達800公里、劃定於殖民時期的邊界長期存在爭議，已迫使兩國約50萬人流離失所。

泰國國防部表示，本周至少已有25人喪生，其中包括今天在邊界地區陣亡的4名泰國士兵。

泰國與柬埔寨邊境衝突持續，泰方邊境村莊班科諾（Ban Kruat）的商店、學校和...
泰國與柬埔寨邊境衝突持續，泰方邊境村莊班科諾（Ban Kruat）的商店、學校和醫院已關閉，通往邊境軍事區域設有救護站。中央社
泰國總理阿努廷。（路透）
泰國總理阿努廷。（路透）

圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

