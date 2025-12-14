我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

伊朗和平獎得主 悼人權律師遭「暴力拘捕」

編譯中心／綜合13日電
伊朗女權運動、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪遭當局逮捕。（美聯社資料照片）
伊朗女權運動、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪遭當局逮捕。（美聯社資料照片）

獲頒2023年諾貝爾和平獎的伊朗女權鬥士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），12日在伊朗東部馬什哈德省出席一名人權律師追悼會期間，與8名社運人士一起被捕。挪威諾貝爾和平獎委員會指責當局以「殘暴」方式逮捕她，要求將她立即釋放。

紐約時報報導，穆哈瑪迪的丈夫拉赫馬尼（Taghi Rahmani）表示，警方突襲一座清真寺，暴力拘捕了當時正參加律師阿里科爾迪的追思儀式的穆哈瑪迪。

穆哈瑪迪的其家人稱當安全部隊驅散人群時，穆哈瑪迪正發表演說，被捕過程中，她的腿被棍打，頭髮被扯。哈米德雷扎說：「穆哈瑪迪的演說很感人，影響很多人，或許他們那一刻只想讓她閉嘴。」45歲的阿里科爾迪本月5日被發現伏屍其辦公室，人權組織懷疑他遭當局謀殺。阿里科爾迪曾為2022年大規模反政府示威等被捕人士辯護，大批支持者出席其追悼會。

總部位於美國的人權活動家通訊社（HRANA）發布影片，顯示沒戴頭巾的穆哈瑪迪與阿里科爾迪的支持者出席儀式，高呼「我們戰鬥、死亡，也不受辱」及「獨裁者去死」等口號。馬什哈德省長侯賽尼表示，部分參與者在追悼會上高呼「違反公共規範」的口號後被捕。

53歲的穆哈瑪迪長期爭取伊朗女權，包括倡導反對強制婦女戴頭巾和反對死刑，2023年獲諾貝爾和平獎。她曾多次遭判罪，過去10年大多在獄中渡過，她自2021年起被關進德黑蘭惡名昭著的埃溫監獄，去年12月因病獲暫時出獄療養。

諾貝爾 伊朗 死刑

上一則

強人遺跡的北韓凱旋門、伊拉克軍刀門、緬甸翁山像

下一則

金正恩首度親口揭露 派北韓部隊赴俄掃雷喪命

延伸閱讀

美斡旋下獲釋 白俄諾貝爾和平獎得主：繼續為自由奮鬥

美斡旋下獲釋 白俄諾貝爾和平獎得主：繼續為自由奮鬥
美斡旋下 白俄釋放123名囚犯 含2022年諾貝爾和平獎得主

美斡旋下 白俄釋放123名囚犯 含2022年諾貝爾和平獎得主
中國疑運送軍事物資給伊朗 美特戰隊印度洋上攔截扣押貨物

中國疑運送軍事物資給伊朗 美特戰隊印度洋上攔截扣押貨物
NBA／衛斯特布魯克大三元做白工 溜馬拉尾盤退國王

NBA／衛斯特布魯克大三元做白工 溜馬拉尾盤退國王

熱門新聞

圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌