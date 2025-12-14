伊朗和平獎得主 悼人權律師遭「暴力拘捕」

伊朗女權運動、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪遭當局逮捕。（美聯社資料照片）

獲頒2023年諾貝爾 和平獎的伊朗 女權鬥士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），12日在伊朗東部馬什哈德省出席一名人權律師追悼會期間，與8名社運人士一起被捕。挪威諾貝爾和平獎委員會指責當局以「殘暴」方式逮捕她，要求將她立即釋放。

紐約時報報導，穆哈瑪迪的丈夫拉赫馬尼（Taghi Rahmani）表示，警方突襲一座清真寺，暴力拘捕了當時正參加律師阿里科爾迪的追思儀式的穆哈瑪迪。

穆哈瑪迪的其家人稱當安全部隊驅散人群時，穆哈瑪迪正發表演說，被捕過程中，她的腿被棍打，頭髮被扯。哈米德雷扎說：「穆哈瑪迪的演說很感人，影響很多人，或許他們那一刻只想讓她閉嘴。」45歲的阿里科爾迪本月5日被發現伏屍其辦公室，人權組織懷疑他遭當局謀殺。阿里科爾迪曾為2022年大規模反政府示威等被捕人士辯護，大批支持者出席其追悼會。

總部位於美國的人權活動家通訊社（HRANA）發布影片，顯示沒戴頭巾的穆哈瑪迪與阿里科爾迪的支持者出席儀式，高呼「我們戰鬥、死亡，也不受辱」及「獨裁者去死」等口號。馬什哈德省長侯賽尼表示，部分參與者在追悼會上高呼「違反公共規範」的口號後被捕。

53歲的穆哈瑪迪長期爭取伊朗女權，包括倡導反對強制婦女戴頭巾和反對死刑 ，2023年獲諾貝爾和平獎。她曾多次遭判罪，過去10年大多在獄中渡過，她自2021年起被關進德黑蘭惡名昭著的埃溫監獄，去年12月因病獲暫時出獄療養。