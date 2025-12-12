馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法

馬查多晚了一天親自到挪威領取諾貝爾和平獎，過程驚險。（美聯社）

委內瑞拉 反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）秘密離境，10日抵達挪威奧斯陸領獎，並與家人團聚。CBS新聞報導，一支美國私人救援團隊耗時15至16小時將她安全送出國，其中大部分時間在風浪劇烈的海面度過。負責這次行動、並在船上接應的斯特恩（Bryan Stern）表示：「沒有人享受那趟航程，尤其是瑪麗亞。」

斯特恩是美國特種部隊退伍軍人，擔任灰牛救援基金會（Grey Bull Rescue Foundation）負責人，10日受訪時透露，包括他自己在內，所有人在整個行動過程中都高度緊張，沒有一刻能放鬆。他說：「這次行動既危險又令人害怕。海況對我們而言算是理想，但絕對不是你會想待在那種水域的狀態。浪越高，雷達就越難偵測，事情就是這樣運作的。」

馬查多方面證實，此次救援由灰牛主導。斯特恩表示，這是基金會數百次任務中「最具挑戰性、也最有回報」的一次，也是首度救援諾貝爾獎 得主。他強調，馬查多是許多人緊盯的目標，「這可不是隨便一名不想再待在委內瑞拉的店主，而是像搖滾明星般四處移動的人物，也是我們救過首位在全國各地出現肖像看板，並引發民眾聲援抗議的人物，我們從未救過具備如此地位與影響力的人。」

斯特恩指出，馬查多的高度知名度，加上馬杜洛政權因「美國軍力集結而採取高度防禦姿態」，使得這次行動風險極高。斯特恩與灰牛負責此次撤離行動的地面及海上部分，直接參與行動的隊員約有20多人，實際上還有更多人提供協助，其中一些人甚至可能從未意識到自己曾參與這次行動，但不願透露太多相關細節。

他表示：「因為我們在委內瑞拉還有其他工作要做，不想將消息來源、手法以及參與者置於危險之中。」

斯特恩指出，儘管灰牛已為了在委內瑞拉行動準備數月，但這次撤離行動仍必須在約4天內完成規劃。經費則來自「幾位慷慨的捐助者」，據他所知並無美國政府官員參與其中，也強調「美國政府沒有為這次行動出一分錢，至少據我所知沒有」，但他承認自己及灰牛曾與美國軍方進行「非正式合作」，就人員部署與行動規畫進行溝通，主要目的是避免在行動過程中意外成為攻擊目標。

他說，馬查多一被秘密帶離委內瑞拉領土並登船後，便被轉送至海上的會合點，自己親自迎接她登船，展開長達13至14小時的航程，最終抵達一處未公開地點，並搭機前往奧斯陸。

華爾街日報曾獨家披露，馬查多9日下午抵達加勒比海島嶼庫拉索。一名由川普 政府資助、專門執行撤離任務的私人承包商在當地迎接。斯特恩表示，他是一名專門負責撤離行動的承包商，從未受僱於川普，「我沒有在庫拉索見她，我是在其他地方見她的，非常遠的地方」。

斯特恩表示，馬查多登上他船隻的那一刻是任何救援行動中風險最高的「過渡時刻」之一。他不願透露具體地點，但那次夜間會合，以及隨後數小時與這位委內瑞拉「自由戰士」的交談，都讓他印象深刻。他說：「就我個人而言，我當時感到十分震撼，她是我的英雄。當我第一次見到她、並確認那就是她本人時，當下真的嚇了一跳。」

馬查多計畫返回委內瑞拉，斯特恩則坦言自己曾直接勸她不要回國。灰牛過去只執行過撤離行動，從未進行滲透任務，因此並不會提供相關協助，是否回國終究取決於馬查多本人。他說：「但我認為她不應該回去。不過她仍堅持這麼做。瑪麗亞確實是一位極具啟發性的人物。」