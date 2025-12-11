貧富差距擴大 報告：不到6萬人掌握全球財富6%

理財更需要策略。(圖／123RF)

根據一份報告，僅占全球人口0.001%的不到6萬人，所掌控的財富竟是全人類較貧窮下半層人口的三倍之多，顯示全球貧富差距已達極端，亟需採取行動因應。

「衛報」報導，這份由200名研究人員彙整資料而成的「2026全球不平等報告」（World Inequality Report 2026）發現，所得最高的前10%人口所得超過其餘90%的所得總和，而較貧窮的下半層人口僅取得全球總所得不到10%。

報告指出，全球最富有的前0.001%人口掌握全球財富的比例，自1995年以來的將近4%上升至6%以上，而千萬富翁的財富自1990年代以來平均每年增長約8%，幾乎是下半層人口的兩倍。

根據報告，全球最富有的10%人口擁有75%的財富，而下半層人口僅擁有2%。

這份報告的主要作者、巴黎經濟學院（Paris School of Economics）的葛梅茲-卡瑞拉（Ricardo Gómez-Carrera）與團隊寫道：「這導致一個世界由少數人掌握史無前例的財務權力，而數十億人連最基本的經濟穩定都難以獲得。」

報告作者之一、法國著名經濟學家皮凱提（Thomas Piketty）表示，不平等「長期以來一直是全球經濟的顯著特徵」，但到了2025年已「達到必須立即關注的程度」。

報告強調，如此極端的差距已對社會與生態系統構成不可持續的壓力。

這份報告每四年與聯合國 開發計畫署（UNDP）合作發布，資料來源為全球最大規模的經濟不平等開放資料庫，為國際公共討論的重要依據。

報告指出，機會不平等導致結果不平等。例如歐洲與北美每名兒童的教育支出比撒哈拉以南非 洲高出40倍以上。

報告估計，若對全球不到10萬名的億萬富豪課徵3%全球稅，每年可籌得7500億美元，相當於中低收入 國家教育總預算。

報告指出，全球金融體系也導致不平等，因運作方式偏向富裕國家，使其能以低成本借貸並在海外取得高報酬。

在性別不平等方面，報告稱薪資差距「在所有地區仍普遍存在」。若不計無償工作，女性每工時所得僅為男性的61%，若計入無償勞動僅為32%。

報告強調，不平等是可減少的，特別是透過公共教育與醫療投資，以及有效的稅收與再分配政策。然而在許多國家，超級富豪能避開課稅。