全球首例 澳洲16歲以下禁用社媒 新規今上路

編譯陳韻涵／綜合報導
澳洲政府率全球之先，禁止16歲以下青少年使用社群媒體，以免成癮造成負面影響。（路透）
澳洲10日起禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這項獨步全球的措施旨在協助青少年擺脫對社群媒體的依賴，並保護幼童不受社群平台造成的傷害。

12月10日起，澳洲將強制臉書(Facebook)、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、Twitch、X、YouTube與TikTok等社群、影音或直播平台移除未滿16歲的用戶，否則將面臨4950萬澳元(約3200萬美元)的鉅額罰款。

路透報導，澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)形容這是眾多家庭「值得驕傲的一天」，並將新法律視作立法者得以遏止網路危害的證明，而這些危害已超過傳統保護措施的範圍。

艾班尼斯告訴澳洲廣播公司新聞頻道(ABC News)：「今日，澳洲家庭要從這些大型科技公司的手中奪回權力。新科技可以創造奇蹟，但我們需要確保人類掌握自己的命運，這才是癥結所在。」

「紐約時報」報導，大多數社群媒體公司表示將遵守澳洲的新法律，少數企業已在法律生效前幾天便開始停用16歲以下使用者的帳戶。

有些人認為，政府對社群媒體服務的定義模糊，新法禁令可能會將青少年趕到網路上監管較不嚴密的角落。

艾班尼斯表示，新法是為了解決人們關切社群媒體影響幼童心理健康；他在X和Instagram上發布影片表示，「我們禁止孩子使用社群媒體是為確保他們擁有童年，這不完美，但很重要，我們必須試試看。」

丹麥和馬來西亞正計畫採取類似措施，限制未成年人使用社群媒體。

澳洲通訊部長表示，社群媒體公司將被要求通報其平台上的未成年人帳戶數量，包括禁令實施前後的差異，並在未來半年期間內，每月通報人數變化。

年齡限制的設定和相關實施辦法由各企業自行決定，澳洲新法生效前數日，部分青少年反映，他們被要求使用臉部辨識功能查驗年齡，但該功能掃描的年齡估算結果並不精確。

新法另規定，基於隱私考量，社群媒體公司不得要求使用者提供政府核發的身份證明文件作為證明年齡的唯一方式。

澳洲網路監管機構今年報告發現，截至去年，95%的13歲到15歲青少年有在用社群媒體，其中又以YouTube、TikTok、Snapchat和Instagram為大宗。

兩名澳洲青少年在倡導團體的支持下，於新法生效前向澳洲高等法院興訟，指該法律侵犯他們的政治溝通權利；澳洲媒體另報導，Reddit也準備就該法律提起訴訟。

澳洲新法生效前不久，受禁令影響的約100萬名青少年上網與粉絲告別；一人寫道「不再使用社群媒體，與外界斷線」，另一人寫道「等我16歲再見」。

澳洲總理艾班尼斯向媒體說明10日起澳洲領先全球實施16歲以下青少年禁用社媒的法律...
澳洲總理艾班尼斯向媒體說明10日起澳洲領先全球實施16歲以下青少年禁用社媒的法律，左為通訊部長威爾斯。（歐新社）

