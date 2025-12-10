我的頻道

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

「怎聯繫朋友？」澳洲禁16歲以下用社媒 15歲少年提告違憲

編譯尤寶琪／綜合報導
澳洲青年諾亞向母親展示手機上彈出的警示，告訴他不能登入社群媒體。（美聯社）
住在澳洲內陸(Outback)的15歲少年萊利．艾倫(Riley Allen)，不知道一但澳洲的全球首例社群媒體禁令在10日生效後，他要如何與遠方的朋友們保持聯繫。

美聯社報導，萊利的家人，住在距離南澳洲人口僅1000多人小鎮烏迪納(Wudinna)約五公里遠的地方；但他有些同學則是住在70公里外的地方。

「我認為這對我們來說不會有什麼好的影響；我們在這裡想要聯絡彼此很困難，」萊利表示，「我不知道我們該如何在假期裡保持聯繫。」他指的是從11日開始的南半球暑假。

澳洲從10日起，禁止所有未滿16歲者使用臉書(Facebook)、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube和Twitch等社群媒體平台；若這些平台未能採取措施刪除未滿16歲者的帳號，則將會面臨最高4950萬澳元(約3290萬元)的罰款。

萊利在大多數設有年齡限制的平台上都擁有帳號，有些平台就曾要求他證明自己至少16歲。但截至8日，他仍未被任何平台封鎖。

萊利身為教師的母親索妮亞．艾倫(Sonia Allen)，表示自己不會幫兒子繞過禁令，但她懷疑其他家長會這麼做。

「我不會。我知道肯定有人會這麼做。既然有規定，那就得遵守。但我了解孩子，我自己也當過孩子，他們總能找到辦法繞過規定，」她說。

萊利在澳洲最大城市雪梨有一位盟友：即將在8月滿16歲的學生瓊斯(Noah Jones)。

瓊斯是向高等法院提出憲法挑戰的兩名15歲原告之一。這起由雪梨的人權團體「數位自由計畫」(Digital Freedom Project)所提起的案件中，另一名原告是女學生梅西．尼蘭(Macy Neyland)。

他們主張，這項法律不當地剝奪了260萬名澳洲年輕人由澳洲憲法隱含的政治溝通自由權利。

澳洲政府則堅稱，多數家長要求政府採取行動以對抗社群媒體造成的傷害，並承諾將代表這些家長擊敗此項挑戰。

許多受限制的兒童告訴媒體，他們對被排除在這些平台之外表示歡迎，因為那些平台的設計特性會鼓勵他們花更多時間盯著螢幕，同時還會提供可能危害他們身心健康的內容。

倡議社群媒體年齡限制的家長團體「Heaps Up Alliance」支持這項全面禁令背後的理念，即「當所有人都錯過時，就沒有誰真正錯過」。

