泰柬衝突升級12死 雙方喊續戰 美憂心促停止敵對

泰國和柬埔寨在有爭議的邊境地區發生致命衝突後，居民10日在撤離後的難民營裡做飯。(路透)

泰柬兩國邊境 交戰9日升級，雙方至少12人喪命，泰軍指控柬軍當天以火砲、火箭和無人機攻擊泰國 陣地，柬國指稱泰軍開火炸死平民，雙方均矢言繼續打；美國國務卿魯比歐9日表示，美國憂心泰柬邊境戰事和傷亡，強烈敦促立即停止敵對行動。

泰柬最新衝突始於7日，雙方都指責對方先開火，8日戰事明顯升溫，泰軍出於自衛空襲柬國，並稱僅針對軍事目標，未影響平民。泰國官員說，已三名軍人戰死，29人受傷。

柬國國防部則說，泰軍8日午夜過後向邊境奧多棉吉省開火，兩名平民遭砲火炸死；自8日起，柬國九名平民遇害，20人重傷。該部發言人蘇潔達說，泰軍已在普里維希省和奧多棉吉省對柬軍發動攻擊，並指控泰方在數座百年古剎附近以戰車開火。

泰國總理阿努廷9日說，柬國尚未就可能的協商事宜與泰方接洽，作戰將繼續，政府將依既定計畫支持各種軍事行動。柬國總理洪馬內的父親、廣被視為實質領袖的參議院議長洪森9日發文說，柬國8日雖避免採取報復，但當夜已開始回擊泰軍，將透過還擊「削弱並摧毀敵軍」。

泰國已從五個邊境省份疏散43.8萬名平民，柬國說已讓數十萬民眾避難。雙方這波衝突是自7月以來最激烈一次。泰柬7月的五天邊境衝突曾導致48人死亡，後來在川普 、馬來西亞總理安華和北京斡旋下達成停火協議。

川普暫未親自公開對新的泰柬衝突置評。今年稍早斡旋時，川普告訴泰柬領袖，除非停戰，華府與兩國的關稅談判將暫停，藉此成功調停。但泰國外交部長希哈薩9日向路透說，不應用關稅威脅來施壓泰柬談判，強調衝突是否緩和取決於柬國。