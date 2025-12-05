我的頻道

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

民調：歐洲近半民眾視川普為敵 過半人擔憂與俄開戰

編譯中心╱綜合4日電
民調機構Cluster 17調查顯示，在9個歐盟國家中，受訪者多數認為歐盟與俄羅斯爆發戰爭的風險很高；圖為曾在英國舉行的北約大型聯合訓練演習。(路透)
歐洲一項涵蓋九個國家的民調發現，近半數民眾將美國總統川普視為「歐洲的敵人」，民調顯示，過半民眾擔憂與俄羅斯發生戰爭的風險很高；四分之三的人希望留在歐盟，超過三分之二的人認為，一旦發生戰爭，他們的國家將無力自衛。

衛報報導，法國國際事務期刊「大洲」（Le Grand Continent）近日刊出由民調機構Cluster 17執行的調查，訪問法國、義大利、西班牙、德國、波蘭、葡萄牙、比利時、荷蘭和克羅地亞合計近1萬名當地選民。民調顯示，多達48%受訪者將川普視為敵人，其中比利時持該觀點受訪者占比最高，達62%，其次為法國的57%，最低是波蘭的19%。

民調顯示，51%受訪者認為俄羅斯未來幾年對本國發動戰爭的風險「高」或「非常高」。其中烏克蘭的鄰國波蘭有77%受訪者認為，歐盟很可能與俄羅斯爆發衝突。多達69%受訪者表示，他們對本國軍事實力沒有信心，認為其不太有能力或幾乎無法應對與俄羅斯的潛在衝突。

在調查國家中唯一擁有核武的法國，受訪者最不悲觀，有44%相信本國「相當」或「頗有」能力自我防衛。反之，比利時、義大利和葡萄牙人民大多認為本國無力防衛，比例分別達87%、85%與85%。

在歐洲民眾心中，「恐怖主義」仍為最迫切的威脅。根據這次調查，九個國家平均有63%受訪者認為，與「恐怖」組織爆發公開戰爭的風險「高」或「非常高」。

不過被問及歐盟應對美政府採取何種立場時，最受歡迎的選項是妥協，占比達48%。

法軍總參謀長蒙頓上個月曾警告，俄羅斯正準備於2030年前發動新一輪對抗。俄羅斯總統普亭本月2日則表示：「如果歐洲想要戰爭，我們現在隨時做好準備。」

近四分之三的受訪者希望他們的國家留在歐盟，並認為脫歐損害了英國的利益。

與此同時，有高達81%的受訪者表示，未來幾年與中國爆發戰爭的可能性很低或根本不存在。

Cluster17創辦人、法國政治學教授多馬爾讓指出，民調說明在整個歐洲，川普主義被視作敵對力量。歐洲的地緣政治環境正經歷轉型，許多歐洲民眾都深刻意識到自身脆弱性。

民調 俄羅斯 歐盟

