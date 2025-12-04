不滿美版俄烏停戰計畫被修改 普亭：若歐挑事準備開戰

我的頻道

編譯中心／綜合3日電
美俄再談俄烏停火協議 俄羅斯總統普亭（右三）二日在克里姆林宮與美國特使威科夫（左二）、美國總統川普女婿庫許納（左三）討論俄烏停火協議。（路透）
美俄再談俄烏停火協議 俄羅斯總統普亭（右三）二日在克里姆林宮與美國特使威科夫（左二）、美國總統川普女婿庫許納（左三）討論俄烏停火協議。（路透）

華爾街日報報導，美俄2日在莫斯科就烏克蘭和平計畫進行磋商，俄羅斯總統普亭與美國特使魏科夫、美國總統川普女婿庫許納會晤五小時，但並未達成協議。普亭則在會談前痛批歐洲阻止和平，稱歐洲若挑起戰端，俄羅斯已準備開戰，是普亭至今對歐洲最直接的威脅。

美俄會後，俄方談判代表德米崔耶夫形容「討論富有成果」，但雙方並未達成協議。普亭外交顧問鄂夏柯夫也表示，磋商「有建設性且有意義」，並透露美方提出有關領土控制問題，但目前仍未討論出折衷方案，並稱美方構想「有些可接受、有些不可接受」。

鄂夏柯夫說，普亭要求魏科夫與庫許納向川普轉達多項訊息，並稱會談為機密，與美方說好不公開內容。

政治新聞網Axios報導，這是魏科夫第6度與普亭磋商，也是8月阿拉斯加雙普會談後第一次；這是庫許納首度加入與俄談判。

另一方面，美烏會談前，普亭在莫斯科一場投資論壇上表達對歐洲修改美版停戰計畫的不滿。普亭說，「我們不打算跟歐洲作戰，我說過100次了，但如果歐洲想打俄羅斯，並率先挑起戰端，俄羅斯已準備好開戰」。

這番言論被視為至今對歐洲最尖銳的威脅，凸顯普亭加劇美歐聯盟內部分歧。美國先前提出28點計畫，包括要求烏克蘭割讓整個頓巴斯等內容，被歐洲多國批評偏袒莫斯科形同要烏克蘭投降，在歐洲壓力下，美方與基輔磋商後再提出19點方案。

普亭則批評，歐洲大國試圖破壞和平談判，他們提出的想法俄國完全無法接受。普亭說，歐洲正阻止美國政府在烏克蘭問題上實現和平，但他沒有明確說明歐洲那些要求讓他無法接受。

另據美聯社報導，普亭4日訪問印度，5日將與印度總理莫迪舉行峰會，雙方料聚焦深化經濟、國防與能源合作。普亭此行將考驗印度在烏克蘭戰爭持續之際，如何在美俄之間維持平衡。

印度官員透露，印俄雙方將公布以經濟合作、貿易便利化、海事、醫療與媒體交流為核心的一系列文件。印度希望擴大對俄出口，特別是藥品、農產品與紡織品，並尋求移除非關稅障礙，同時爭取俄方穩定供應化肥。

美國批評印度採購俄石油，等同資助俄國戰爭財源，美國總統川普8月更以此為由，將對印度商品關稅提高至50%。印度則稱已遵循國際制裁措施，並以國家利益與能源安全為優先。

能源合作也將是峰會焦點之一，包括印度在俄遠東地區的投資及與俄方擴大民用核能合作。

普亭 印度 烏克蘭

戒嚴風波周年軍方致歉 李在明訂立「國民主權日」:南韓值得諾獎

