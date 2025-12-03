蘇丹擬出借港口換武器 協議為期25年 俄軍恐插旗紅海

我的頻道

編譯中心╱綜合2日電
蘇丹軍政府以港口使用權換取優惠價格來購買俄製武器；圖為蘇丹叛軍叛軍「快速支援部隊」。(美聯社)
按蘇丹官員說法，蘇丹軍政府向俄羅斯提出一項為期25年協議，讓俄軍使用蘇丹港以在非洲建立第一座海軍基地，在關鍵紅海航道旁取得前所未有的立足點。

華爾街日報指出，這項協議若敲定，將成為莫斯科的戰略利多，進一步深化在非洲影響力，對美國而言則是令人不安的發展；美方一直希望阻止俄、中掌控非洲港口，以免他們能就地整補、維修軍艦，甚至可能封鎖重要海上通道。

蘇丹官員表示，根據軍政府10月提交俄方的一項25年提案，莫斯科將獲准在蘇丹港或另一處尚待公布的紅海海濱設施，駐紮最多達300名官兵，並能泊靠最多四艘軍艦，包括核動力艦艇。俄國還能憑藉這層關係優先取得利潤豐厚的蘇丹國內採礦權；蘇丹是非洲第三大產金國。

俄國屆時將能從蘇丹港有效監控往返蘇伊士運河的海上航路。全球約12%的貿易往來是透過這條連結歐、亞的捷徑。

蘇丹官員表示，軍政府藉允許俄國長期使用境內設施，換取優惠價格取得俄國先進防空系統及其他武器，以便繼續與叛軍「快速支援部隊」（RSF）作戰。

美方國安官員對俄羅斯可能在紅海建立基地感到憂心。俄羅斯海軍行動目前受限於缺乏可補給與維修的海外不凍港；若能在利比亞或紅海獲得基地，俄國軍艦將可在地中海與印度洋停留更長時間，突破目前限制。曾在非洲指揮美軍特戰部隊的退役美國空軍少將希克斯表示，俄羅斯若在非洲擁有基地，就能有更高國際威望與影響力，提升談判籌碼。

另據路透報導，俄羅斯官方1日表示已占領烏克蘭東部後勤樞紐波克羅夫斯克與東北重鎮沃爾臣斯克，不過烏克蘭官員並未承認。如果俄軍這項戰果得到證實，烏軍前線補給將更為複雜，俄軍也恐獲得利於向北與向西推進的跳板，附近一處烏軍駐地亦面臨被包圍風險。

烏克蘭試圖在由美國主導的和談中爭取美國支持，但是克里姆林宮在社群平台（Telegram）宣布的此一戰果，讓烏克蘭在結束戰爭的艱難談判中面臨更大壓力。

波克羅夫斯克是頓內茨克地區鐵公路樞紐，戰前約有6萬居民。近幾個月來，當地一直是俄羅斯軍隊猛烈攻擊的目標。烏克蘭上個月增派包括特種部隊在內的援軍，試圖抵禦俄軍攻擊，但數百名俄羅斯士兵已成功滲透當地。

俄羅斯國防部發布一段影片，內容據稱是俄軍在波克羅夫斯克市中心廣場升起國旗。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

