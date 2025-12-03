蘇丹擬出借港口換武器 協議為期25年 俄軍恐插旗紅海

蘇丹軍政府以港口使用權換取優惠價格來購買俄製武器；圖為蘇丹叛軍叛軍「快速支援部隊」。(美聯社)

按蘇丹官員說法，蘇丹軍政府向俄羅斯 提出一項為期25年協議，讓俄軍使用蘇丹港以在非洲建立第一座海軍基地，在關鍵紅海航道旁取得前所未有的立足點。

華爾街日報指出，這項協議若敲定，將成為莫斯科的戰略利多，進一步深化在非洲影響力，對美國而言則是令人不安的發展；美方一直希望阻止俄、中掌控非洲港口，以免他們能就地整補、維修軍艦，甚至可能封鎖重要海上通道。

蘇丹官員表示，根據軍政府10月提交俄方的一項25年提案，莫斯科將獲准在蘇丹港或另一處尚待公布的紅海海濱設施，駐紮最多達300名官兵，並能泊靠最多四艘軍艦，包括核動力艦艇。俄國 還能憑藉這層關係優先取得利潤豐厚的蘇丹國內採礦權；蘇丹是非洲第三大產金國。

俄國屆時將能從蘇丹港有效監控往返蘇伊士運河的海上航路。全球約12%的貿易往來是透過這條連結歐、亞的捷徑。

蘇丹官員表示，軍政府藉允許俄國長期使用境內設施，換取優惠價格取得俄國先進防空系統及其他武器，以便繼續與叛軍「快速支援部隊」（RSF）作戰。

美方國安官員對俄羅斯可能在紅海建立基地感到憂心。俄羅斯海軍行動目前受限於缺乏可補給與維修的海外不凍港；若能在利比亞或紅海獲得基地，俄國軍艦將可在地中海與印度洋停留更長時間，突破目前限制。曾在非洲指揮美軍特戰部隊的退役美國空軍少將希克斯表示，俄羅斯若在非洲擁有基地，就能有更高國際威望與影響力，提升談判籌碼。

另據路透報導，俄羅斯官方1日表示已占領烏克蘭 東部後勤樞紐波克羅夫斯克與東北重鎮沃爾臣斯克，不過烏克蘭官員並未承認。如果俄軍這項戰果得到證實，烏軍前線補給將更為複雜，俄軍也恐獲得利於向北與向西推進的跳板，附近一處烏軍駐地亦面臨被包圍風險。

烏克蘭試圖在由美國主導的和談中爭取美國支持，但是克里姆林宮在社群平台（Telegram）宣布的此一戰果，讓烏克蘭在結束戰爭的艱難談判中面臨更大壓力。

波克羅夫斯克是頓內茨克地區鐵公路樞紐，戰前約有6萬居民。近幾個月來，當地一直是俄羅斯軍隊猛烈攻擊的目標。烏克蘭上個月增派包括特種部隊在內的援軍，試圖抵禦俄軍攻擊，但數百名俄羅斯士兵已成功滲透當地。

俄羅斯國防部發布一段影片，內容據稱是俄軍在波克羅夫斯克市中心廣場升起國旗。