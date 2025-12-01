「莎翁情史」奪奧斯卡 劇作家逝 英王悼：才華橫溢不張揚

曾以「莎翁情史」贏得奧斯卡最佳原著劇本獎的英國劇作家史塔佩（Tom Stoppard）逝世，享壽88歲。（美聯社資料照片）

1998年曾以「莎翁情史」（Shakespeare In Love）贏得奧斯卡最佳原著劇本獎的英國劇作家史塔佩（Tom Stoppard）逝世，享壽88歲。白金漢宮發布聲明指出，英王查理三世 稱他是「才華橫溢卻不張揚的摯友」、「最偉大的劇作家之一」。

他的經紀公司29日發布聲明，表示史塔佩在英格蘭南部多塞特郡的住所，於家人陪伴下安詳離世。聲明中說：「他將因其作品、其才華與人性光輝，以及他的機智、不拘小節、胸懷寬厚，與他對英語深刻的熱愛而被人們銘記。能認識湯姆（史塔佩）並與其共事，是我們的榮幸。」

「滾石樂團」（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）率先在社群媒體 悼念史塔佩，他在X平台寫道：「史塔佩是我最喜歡的劇作家。他為我們留下充滿智慧及趣味的巨作，我將永遠懷念他。」

中央社引述法新社報導，史塔佩具有融合嚴肅思想與喜劇的獨特風格，他的成名作是「君臣人子小命嗚呼」（Rosencrantz and Guildenstern are Dead），這齣荒謬主義悲喜劇是以英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）經典劇作「哈姆雷特」（Hamlet）的兩位配角為主題。

史塔佩的電影代表作除了「莎翁情史」，他還曾參與創作印第安納瓊斯（Indiana Jones）系列的「聖戰奇兵」（Indiana Jones and the Last Crusade）、「星際大戰第三部曲：西斯大帝的復仇」（Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith）和「神鬼認證：最後通牒」（The Bourne Ultimatum）。

除奧斯卡獎 外，史塔佩還曾拿下3個勞倫斯奧立佛獎及5個東尼獎（Tony Awards），這些都是戲劇界最高榮譽獎項。

史塔佩1997年也因文學貢獻而獲封爵士頭銜。