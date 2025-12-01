日補充預算新高 防衛費達GDP2％ 日媒憂改變和平國家地位

日本陸上自衛隊新型防空飛彈「03式防空飛彈」。（取材自維基百科）

日本 內閣11月28日批准2025年度補充預算案，達18.3兆日圓（約1160億美元）創補充預算新高；若預算案順利獲國會通過，可望使高市早苗 政府提前實現國防預算（防衛費）達到國內生產總值（GDP）2%的目標，但也引發日本各界擔憂。

日本「共同社」報導，日本內閣最新通過的補充預算案創下新高，以支持首相高市早苗所推動的大規模經濟方案，藉由擴張性財政支出刺激成長等目標。接下來，高市內閣將爭取在12月17日前的國會臨時會期間，獲得在野黨支持通過這項2025年度預算補充案，其規模也遠超過上個年度的13.9兆日圓預算追加。

值得一提的是，補充預算案中，日本防衛省將推動籌獲03式中程防空飛彈改良型，以及將日本航空自衛隊移動警戒隊的機動雷達部隊，部署至沖繩縣最東端的北大東島等。報導指出，若該案順利獲國會通過，這些防衛相關補充預算，加上2025年度原始防衛預算，有望提前實現日本防衛費達到GDP的2%目標。

日本政府先前計畫，在2027年度（2028年3月底結束），將防衛費相關經費增加到GDP的2%，而高市早苗10月就任首相後，便矢言推動提前至今年度（2026年3月底結束）達成目標。

日本朝日新聞11月30日刊發社論稱，日本在新「安保三文件」中提出要「從根本上強化防衛能力」、擁有「對敵基地攻擊能力」，而「對敵基地攻擊能力」掏空了日本的「專守防衛」原則。高市的安全保障政策延續了上述路線，包括進一步提高防衛開支、大幅放寬武器出口限制等，令人擔心高市政府會進一步改變日本作為和平國家的地位。

日本山口大學名譽教授纐纈厚在接受新華社記者採訪時說，日本政府正加速推進軍備擴張路線，對日本經濟來說，超過10兆日元的防衛開支是一筆極其沉重的負擔，這種做法罔顧民生。