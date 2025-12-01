65歲占總人口20%…南韓步入超高齡社會 獨居破3成

官方數據顯示，南韓65歲以上人口占比去年首度超越20％，正式步入「超高齡社會」。（路透）

最新官方數據顯示，南韓 去年獨居人口戶數攀抵創紀錄的800多萬戶，占比升至36.1%，顯示每三戶就有超過一戶是獨居，65歲以上人口占比也首度觸及1000萬人關卡，比率超越20％，象徵正式步入「超高齡社會」，反映南韓人口結構正以創紀錄的速度改變。

南韓保健福祉部30日公布的社會安全年鑑顯示，去年全國獨居戶數增至創新高的近805萬戶，分別多於2015年的520萬戶、以及2020年的664萬戶。

保健福祉部估計，若目前增速持續，南韓獨居戶數將在2027年攀抵855萬戶，2037年達到971萬戶，在2042年逼近1000萬戶，進一步確立獨居為南韓的主要居住型態。

南韓65歲以上人口去年則首次攀抵1000萬人，占總人口的20.1%，代表正式步入「超高齡社會」。官員表示，南韓人口轉變的速度，超越幾乎所有其他先進經濟體。

同時，南韓日間托育中心數量去年也減少到2萬7,387家，遠少於2013年的4萬3770家，反映孩童人數持續下滑的趨勢。

不過，教育相關支出卻持續攀升。去年南韓私立教育參與率升抵80％的歷史新高，超越2022年的78.5%。學生的每月平均私立教育支出達47.4萬韓元（約322美元），高中生為52萬韓元、中學生49萬韓元、小學生44萬韓元。

南韓保健福祉部依「社會安全基本法」編纂這份年鑑，內容取自全國統計及多個領域的調查。官員表示，相關發現凸顯社會政策亟需因應快速的人口變化，包含擴大高齡照護與獨居戶支援，並在生育率下滑的情況下，重新思考托育與教育制度架構。