我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

65歲占總人口20%…南韓步入超高齡社會 獨居破3成

編譯吳孟真／綜合30日電
官方數據顯示，南韓65歲以上人口占比去年首度超越20％，正式步入「超高齡社會」。（路透）
官方數據顯示，南韓65歲以上人口占比去年首度超越20％，正式步入「超高齡社會」。（路透）

最新官方數據顯示，南韓去年獨居人口戶數攀抵創紀錄的800多萬戶，占比升至36.1%，顯示每三戶就有超過一戶是獨居，65歲以上人口占比也首度觸及1000萬人關卡，比率超越20％，象徵正式步入「超高齡社會」，反映南韓人口結構正以創紀錄的速度改變。

南韓保健福祉部30日公布的社會安全年鑑顯示，去年全國獨居戶數增至創新高的近805萬戶，分別多於2015年的520萬戶、以及2020年的664萬戶。

保健福祉部估計，若目前增速持續，南韓獨居戶數將在2027年攀抵855萬戶，2037年達到971萬戶，在2042年逼近1000萬戶，進一步確立獨居為南韓的主要居住型態。

南韓65歲以上人口去年則首次攀抵1000萬人，占總人口的20.1%，代表正式步入「超高齡社會」。官員表示，南韓人口轉變的速度，超越幾乎所有其他先進經濟體。

同時，南韓日間托育中心數量去年也減少到2萬7,387家，遠少於2013年的4萬3770家，反映孩童人數持續下滑的趨勢。

不過，教育相關支出卻持續攀升。去年南韓私立教育參與率升抵80％的歷史新高，超越2022年的78.5%。學生的每月平均私立教育支出達47.4萬韓元（約322美元），高中生為52萬韓元、中學生49萬韓元、小學生44萬韓元。

南韓保健福祉部依「社會安全基本法」編纂這份年鑑，內容取自全國統計及多個領域的調查。官員表示，相關發現凸顯社會政策亟需因應快速的人口變化，包含擴大高齡照護與獨居戶支援，並在生育率下滑的情況下，重新思考托育與教育制度架構。

南韓

上一則

攜女出席空軍80周年 金正恩：空軍將增新裝備 嚇阻核戰

下一則

日補充預算新高 防衛費達GDP2％ 日媒憂改變和平國家地位

延伸閱讀

台灣老化最前沿 新北平溪「極限聚落」老人破36%

台灣老化最前沿 新北平溪「極限聚落」老人破36%
南韓正式步入超高齡社會 三分之一民眾獨居

南韓正式步入超高齡社會 三分之一民眾獨居
「和男足一樣沒長進」中國男籃又輸南韓 世預賽開門黑被罵翻

「和男足一樣沒長進」中國男籃又輸南韓 世預賽開門黑被罵翻
南韓餐廳貼海報「不賣寂寞」1原因拒收單人顧客掀波

南韓餐廳貼海報「不賣寂寞」1原因拒收單人顧客掀波

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企