義大利定「殺害女性」為刑事犯罪 最重可判終身

義大利國家統計局（Istat）指出，2024年全國共發生327起殺人事件，其中116名受害者為女性或女孩。義大利警察示意圖，非新聞相關圖。(路透)
義大利國家統計局（Istat）指出，2024年全國共發生327起殺人事件，其中116名受害者為女性或女孩。義大利警察示意圖,非新聞相關圖。(路透)

義大利議員25日一致通過法案，將「殺害女性」（femicide）列為可判處終身監禁的犯罪。

根據法案說明，新刑法條文設立了以「受害者特徵為基礎」的殺人罪類別。

先前義大利法律只規定，在殺人犯是受害者配偶或親屬的情況下，可作為加重處罰情節。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對投票結果表示讚許，稱此措施是「捍衛每位女性自由與尊嚴」的工具。

這項已於7月獲得參議院批准的政府倡議案，最終以237票贊成、零票反對通過。新條文規定，出於歧視、仇恨或暴力等原因而故意殺害女性的行為，應判處終身監禁。

聯合國在25日「國際終止婦女受暴日」（International Day for the Elimination of Violence Against Women）發布報告指出，去年約有5萬名女性及女孩死於伴侶或家人之手。

義大利國家統計局（Istat）指出，2024年全國共發生327起殺人事件，其中116名受害者為女性或女孩。在92.2%的案件中，兇手為男性。

義大利

