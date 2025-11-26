曾被普亭祝賀過 俄體操明星被德國取消參賽資格

俄羅斯體操明星米林科瓦的政治立場引發爭議。(新華社)

俄羅斯 體操明星安潔莉娜．米林科瓦（Angelina Melnikova）將不代表德國 開姆尼茨體操俱樂部繼續參加甲級聯賽，原因是米林科瓦對俄羅斯總統普亭 及入侵烏克蘭的支持，被認為違反國際體操聯合會（FIG）的中立規則。此前，她還因為在世界錦標賽斬獲金牌得到普亭的關注與祝福。

德國之聲報導，25歲的米林科瓦本月初與開姆尼茨俱樂部簽約，並於15日於德國斯圖加特附近的埃斯林根舉行的本賽季甲級聯賽倒數第二站比賽中進行首秀，但她的出場引發爭議。

在埃斯林根比賽的開幕致辭中，該市市長馬蒂亞斯．克洛普弗（Matthias Klopfer）懇請開姆尼茨重新考慮邀請米林科瓦參賽的決定。不過，當時並未發生針對她參賽的抗議活動。

周一當被問及米林科瓦是否會參加29日在海德堡舉行的決賽時，開姆尼茨隊教練巴赫邁爾（Tatjana Bachmayer）表示「她不會」。巴赫邁爾表示，決賽結束後她會再做進一步評論，並補充說她想專注於備戰比賽。她稱過去兩周「非常緊張」。據了解，開姆尼茨俱樂部董事會最終做出這一決定，主要是為保護俱樂部的教練。

報導指出，國際體操聯合會於今年3月授予米林科瓦「中立」身分，允許她參加國際比賽，盡管該組織的規則禁止「積極支持烏克蘭的軍事衝突」。她曾被拍到與俄羅斯軍方的標誌合影，而該標誌在FIG規則中被明確提及。

米林科瓦是世界頂尖體操運動員，曾在2020年奧運奪冠，但她也因為涉足政治，支持普亭及其在烏克蘭的戰爭而頗受爭議。今年，她還代表與普亭結盟的「統一俄羅斯黨」參加俄羅斯地方選舉。

這位俄羅斯體操運動員拒絕討論她在國際賽事中的中立身分，在埃斯林根接受德國西南廣播電視台採訪時，她以「無可奉告」作答。