波蘭總統訪捷克 兩國共同聲明：俄國是歐洲安全重大威脅

捷克總統帕維爾（左）24日在布拉格城堡接見波蘭總統納夫羅茨基（右）。(歐新社)

捷克總統帕維爾24日在布拉格城堡接見波蘭 總統納夫羅茨基。雙方皆表示，捷克與波蘭在俄烏戰爭立場相同，同樣視俄羅斯 為歐洲安全的重大威脅，並將遭受侵略的烏克蘭 的防衛視為自身安全課題。另外，儘管俄烏談判進行，但俄軍仍傳出攻擊烏克蘭平民、民用設施的消息。

帕維爾（Petr Pavel）與納夫羅茨基（Karol Nawrocki）就俄羅斯對烏克蘭的侵略，與雙方在經貿、安全議題，以及在歐盟與北大西洋公約組織（NATO）的合作進行討論。

此為納夫羅茨基在今年8月就職波蘭總統後，首次出訪捷克。帕維爾表示，捷克與波蘭不僅有跨越千年的共同歷史，兩國交流更著重於當下與未來。他強調，捷克與波蘭在外交與安全政策上具有一致立場，並擁有強大的經貿合作關係，波蘭是捷克最重要的合作夥伴之一。

談及俄烏戰爭，帕維爾指出，這場衝突也威脅到整個歐洲的安全。捷克與波蘭都認為俄羅斯是目前對歐洲安全的最大威脅，兩國共同推動「三海倡議」（Three Seas Initiative），並建立戰略夥伴層級，共同面對挑戰。

納夫羅茨基表示，正如帕維爾提到，今日的俄羅斯是整個歐洲安全的最大威脅，捷克與波蘭將在既有合作框架中持續推動更多聯合行動。無論是維西格勒集團（Visegrad Group，由捷克、斯洛伐克、波蘭、匈牙利組成）或「三海倡議」，都具有非常良好的發展前景。

納夫羅茨基特別提到能源合作，稱波蘭與捷克是歐盟中率先擺脫依賴俄羅斯天然氣的國家，這是兩國邁向能源主權的重要一步。

另外，俄羅斯莫斯科市長索比亞寧24日說，俄國當天擊落8架飛往該市的無人機；俄國防部同日稍早說，在三個地區擊落共10架。烏方則指控第二大城哈爾科夫23日遭俄國無人機襲擊，至少4人死亡、17人受傷。

烏克蘭東北部哈爾科夫市長泰芮可夫在社媒表示，23日晚遇襲情況駭人，儘管談判進行，俄軍仍攻擊平民、民用設施、民宅。哈爾科夫州長西涅古波夫形容攻勢規模「龐大」，八棟民宅、一座教育設施受損。