澳洲16歲以下社媒禁令12月上路 Snapchat啟動年齡驗證

Snapchat發言人24日表示，公司已開始要求澳洲青少年驗證年齡。（路透）

Snapchat 一名發言人今天表示，公司已開始要求澳洲 青少年驗證年齡，此舉距澳洲政府實施禁止16歲以下兒童使用社群媒體 的全面性法律生效僅剩幾周。

中央社引述法新社和路透報導，自12月10日起，澳洲將強制包括臉書（Facebook）、Instagram和TikTok在內的社群媒體平台移除未滿16歲的用戶，否則可能面臨高達4950萬澳元的罰款。

Snapchat表示：「從本周開始，許多用戶將被要求驗證年齡，才能繼續使用Snapchat。」

用戶可透過澳洲銀行帳戶、政府核發的身分證件或拍攝臉部照片，由第三方據此估算年齡區間，以完成驗證。12月10日起，未滿16歲用戶的帳號將會被停用。

Snapchat與其他社群媒體平台一樣，已建議青少年用戶盡快下載他們自己的資料，因為一旦禁令開始實施，執行此操作可能會變得複雜。

Snapchat表示，強烈反對被納入政府禁令中，但「我們將會遵守規定，正如我們在各個營運國家所遵守的所有當地法律一樣」。

截至目前為止，包括Discord、WhatsApp、Lego Play 和Pinterest在內的10個平台，未被包含在這項具里程碑意義的法案中。不過，澳洲當局保留權力，可依據需求隨時更新被禁平台名單。