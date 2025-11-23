我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

1周2起校園綁架 奈及利亞武裝分子擄315名師生

編譯中心／綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

在奈及利亞最新一起大規模校園綁架案中，武裝分子劫持了315人。奈及利亞基督教協會 (CAN) 先前報告有 227 人被綁架，但經過核實後，新的數字顯示有 303名學生和 12 名教師被綁架。這是上周第2起明日張膽的校園綁架案。

中央社引述法新社報導，奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria）發言人表示，從尼日州（Niger State）聖瑪麗學校（St Mary's School）遭擄走的男孩和女孩人數幾乎佔該校 629 名學生總數的一半，另有12名老師也遭綁架。

涉事中學招收12歲至17歲學生，但校舍毗連一間附有宿舍的小學，令被擄者年紀可低至6歲。

奈及利亞是非洲人口最多的國家，隨著國內安全疑慮升高，尼日州政府勒令西北部47間寄宿學校關閉。總統提努布（Bola Tiubu）也取消國際行程，包括前往約翰尼斯堡參加20國集團（G20）峰會，以處理這場危機。在此之前，該國西北部凱比州17日才有一所高中被擄走25名女生。

這兩起綁架案以及西部一座教堂遇襲造成2人死亡事件，都是在美國總統川普威脅將對奈及利亞基督徒遇害事件採取軍事行動後發生的。

聖瑪麗學校位於尼日州阿格瓦拉地區的帕皮里。當地天主教會在聲明中說：「武裝攻擊者」於凌晨1時到3時之間「闖入」學校，綁走學生、教師以及一名遭射傷的警衛。

多年來，全副武裝的犯罪幫派一直在奈及利亞西北部與中部農村地區加強攻擊，這些地區國家力量薄弱，數千人因此喪命，綁架勒贖事件頻傳。

一名不願具名的聯合國消息人士透露，聖瑪麗中學的學生可能已被帶到鄰近卡杜納州（Kaduna State）的伯寧瓜里區（Birnin Gwari）森林。尼日州警方表示，戰術部隊與軍方正在協力尋找這些學生，安全部門正在「森林徹底搜索，以期營救遭綁學生」。

川普 聯合國

上一則

COP30協定刪除化石燃料 峰會延1天落幕 全球氣候行動仍牛步

下一則

政府停擺、投標成本高 美金穹飛彈系統延宕 250億預算欠規劃

延伸閱讀

單周第2起校園綁架案 奈及利亞227名師生遭擄走

單周第2起校園綁架案 奈及利亞227名師生遭擄走
勞爾‧朱利塔：以智利的海和山銘記

勞爾‧朱利塔：以智利的海和山銘記
奈及利亞西北部中學槍響 武裝分子綁架25女學生

奈及利亞西北部中學槍響 武裝分子綁架25女學生
川普揚言出兵反恐 奈及利亞稱「歡迎」但有1條件

川普揚言出兵反恐 奈及利亞稱「歡迎」但有1條件

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海