1周2起校園綁架 奈及利亞武裝分子擄315名師生

在奈及利亞最新一起大規模校園綁架案中，武裝分子劫持了315人。奈及利亞基督教協會 (CAN) 先前報告有 227 人被綁架，但經過核實後，新的數字顯示有 303名學生和 12 名教師被綁架。這是上周第2起明日張膽的校園綁架案。

中央社引述法新社報導，奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria）發言人表示，從尼日州（Niger State）聖瑪麗學校（St Mary's School）遭擄走的男孩和女孩人數幾乎佔該校 629 名學生總數的一半，另有12名老師也遭綁架。

涉事中學招收12歲至17歲學生，但校舍毗連一間附有宿舍的小學，令被擄者年紀可低至6歲。

奈及利亞是非洲人口最多的國家，隨著國內安全疑慮升高，尼日州政府勒令西北部47間寄宿學校關閉。總統提努布（Bola Tiubu）也取消國際行程，包括前往約翰尼斯堡參加20國集團（G20）峰會，以處理這場危機。在此之前，該國西北部凱比州17日才有一所高中被擄走25名女生。

這兩起綁架案以及西部一座教堂遇襲造成2人死亡事件，都是在美國總統川普 威脅將對奈及利亞基督徒遇害事件採取軍事行動後發生的。

聖瑪麗學校位於尼日州阿格瓦拉地區的帕皮里。當地天主教會在聲明中說：「武裝攻擊者」於凌晨1時到3時之間「闖入」學校，綁走學生、教師以及一名遭射傷的警衛。

多年來，全副武裝的犯罪幫派一直在奈及利亞西北部與中部農村地區加強攻擊，這些地區國家力量薄弱，數千人因此喪命，綁架勒贖事件頻傳。

一名不願具名的聯合國 消息人士透露，聖瑪麗中學的學生可能已被帶到鄰近卡杜納州（Kaduna State）的伯寧瓜里區（Birnin Gwari）森林。尼日州警方表示，戰術部隊與軍方正在協力尋找這些學生，安全部門正在「森林徹底搜索，以期營救遭綁學生」。