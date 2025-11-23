被疑策畫出逃躲27牢獄 巴西前總統波索納洛被捕

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
巴西前總統波索納洛(右)被指準備逃亡，法官下令由居家監禁改為收押。圖為波索納洛今年9月底會見來訪的聖保羅州州長。(美聯社)

巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)因涉嫌密謀越獄以逃避27年刑期，22日清晨6時遭巴西聯邦警察逮捕。最高法院法官德莫瑞斯(Alexandre de Moraes)聲稱，波索納洛的電子腳鐐22日凌晨12時08分遭破壞，他下令聯邦特工進入波索納洛住所進行預防性逮捕。波索納洛已被押送至首都巴西利亞(Brasilia)的聯邦警察總部。

美聯社報導，現年70歲的波索納洛2022年敗給巴西現任總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)後，領導政變未遂，9月被判刑27年。這場充滿爭議的漫長刑事審判正處於最後階段，結果出現戲劇性轉折。

波索納洛受審期間一直被軟禁家中；負責審理此案的法官德莫瑞斯以他有潛逃風險，勒令他佩戴電子腳鐐。法庭影片顯示，波索納洛承認使用電烙試圖打開電子腳鐐；電子腳鐐呈現嚴重損壞。波索納洛被捕後，數十輛汽車在聯邦警察總部外鳴笛，部分支持者示威抗議。最高法院合議庭將於24日表決是否確認或推翻波索納洛的逮捕令。

德莫瑞斯表示，逮捕波索納洛是防止他在兒子弗拉維奧．波索納洛(Flávio Bolsonaro)宣布將在22日晚間7點舉行的抗議活動中逃跑。波索納洛試圖掙脫電子腳鐐的行為證實，他會在「兒子組織的示威活動造成的混亂中」逃跑。

德莫瑞斯還指出，波索納洛有可能逃往美國駐巴西利亞大使館，「他距離美國大使館約18英里，開車15分鐘就能到。」德莫瑞斯本人曾受到川普政府制裁。

川普22日在白宮外被問到波索納洛被捕一事，他表示自己也是第一次聽到。川普說：「發生那種事？太糟糕了。」當被追問更多細節時，川普只說：「我覺得那太糟糕了。」川普說他21日晚上與魯拉通過電話，兩人可能「在不久的將來」會面。

巴西當地媒體報導，波索納洛2019年至2022年擔任巴西總統，至今仍是政壇關鍵人物；由於所有上訴程序均已結束，他預計下周開始服刑。

