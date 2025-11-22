「犧牲孩子」抗俄？法國最高將領惹眾怒

法國最高將領、軍隊總參謀長曼東的「犧牲孩子說」，在全法引起軒然大波。(歐新社資料照片)

法國最高將領、軍隊總參謀長曼東（Fabien Mandon）20日在對地方市長發表演說時，警告法國必須準備好「犧牲孩子」以應對來自俄羅斯 的威脅；這番言論在全法引發軒然大波，遭法國各黨派一致強烈反對。

綜合媒體報導，曼東當時表示，法國擁有擊敗俄的經濟和人口實力，但社會缺乏對抗威脅的「精神力量」，「我們擁有所有知識、經濟和人口實力，以威懾俄政權進一步冒險。我們缺乏的是接受痛苦以保護我們身分的精神力量，而你們在此有重要作用。」他還接著說，「讓我們開誠布公地說，如果我們的國家不願接受失去孩子，不願因優先國防生產而經濟受損，那我們將面臨風險」。

自俄烏衝突以來，法國等歐洲國家一直透過增加武器供應支持烏，但始終堅稱未直接參與衝突。包括總統馬克宏 在內的法國官員多次警告，若俄羅斯獲勝，可能會進一步擴張。法國政府試圖讓民眾為可能需要犧牲的戰爭或危機做好心理準備，但警告難以深入人心。

曼東有關「做好犧牲孩子」的說法，在法國引起巨大輿論爭議。左翼政黨「不屈法國」領袖梅朗雄堅決反對曼東的觀點，他在X平台上寫下：「曼東無權邀請市長或任何人參與未經總統、政府或國會決定的戰爭準備，也無權預判因外交失敗導致的犧牲。這些並未徵求公眾意見。馬克宏在哪裡？為何允許這種情況？」

極右政黨「國民聯盟」副主席阿利奧也表示：「人們須準備為國犧牲，但戰爭必須是正義的，又或是國家生存岌岌可危的必要之舉。我認為沒多少法國人願意為烏克蘭 去死。」