尹錫悅內亂罪翻車 關鍵證人認逮捕名單「看網路補的」

編譯中心／綜合21日電
被控內亂罪的尹錫悅可能因為證人的證據有瑕疵，逃過死劫。(路透資料照片)
被控內亂罪的尹錫悅可能因為證人的證據有瑕疵，逃過死劫。(路透資料照片)

南韓首爾中央地方法院20日繼續審理前總統尹錫悅內亂罪刑事案件；朝鮮日報報導，當天關鍵證人、國家情報院前第一次長（副院長）洪壯源出庭，就備受爭議的「逮捕名單」手寫備忘錄接受質詢，這份名單被檢方視為尹錫悅政府企圖逮捕國會議員與政敵的核心證據，包含多名在野黨議員與法官姓名。洪壯源供稱，名單部分內容來自其記憶，另有部分是事後參考「網路上網友製作的圖片」後補充寫入，當庭引發譁然。

尹錫悅親自出庭，穿深藍西裝、神情嚴肅，被罷免後首次現身憲法法院。辯方律師猛烈攻擊名單可信度，質疑洪壯源為何將網路擷取的圖片直接轉為手寫證據，並指其字跡潦草如「蚯蚓文字」。洪壯源解釋，當時處於緊急狀態，來不及正式列印，故以手寫方式記錄。辯方並追問名單是否真由尹錫悅下令，洪未正面回答，僅稱「當時氛圍如此」。

洪壯源的原話是：「有些名字是我記得的，有些是看了網路上的圖片後追加的。」 這段證詞直接重創檢方與彈劾方的論點，因為這份名單原本被檢方當作「尹錫悅政府內亂證據」的核心物證，現在證人自己承認部分內容是事後從網路補的，等於證明這份手寫備忘錄並非當時的「即時逮捕計畫」，而是混雜了後來網路上瘋傳的陰謀論圖片。

本案源於2024年底尹錫悅短暫宣布戒嚴令，檢方指控其策畫內亂。該手寫名單成為刑事審判的焦點證據，若被採信，尹恐面臨無期徒刑或死刑。南韓雖廢死，但法條仍在。

尹錫悅已在2025年4月被憲法法院彈劾罷免，成為南韓史上第二位被彈劾下台總統。南韓社會對此案仍高度分裂，在野黨要求嚴懲，國民力量黨則稱是「政治報復」。案件進展持續牽動南韓政局走向。

另外，尹錫悅21日因為「蔡洙根上等兵殉職事件」涉嫌從外部施壓、操縱調查結果，與前國防部長李鍾燮、前國家情報院院長趙太庸等12人一起遭起訴。

韓聯社報導，特檢組以涉嫌職權濫用、妨害權利行使、使公文無效等罪名，起訴尹錫悅但不拘留。

在2023年7月時，南韓海軍陸戰隊上等兵蔡洙根在暴雨中進行不合理的人命搜救行動，遭急流沖走而殉職。當時海軍陸戰隊搜查團迅速展開調查，將前海軍陸戰隊第一師團長林成根等八人判定為有責嫌疑人。

不過特檢組表示，時任總統尹錫悅當時為了將林成根等人排除在名單之外，向國防部與總統辦公室下達非法指示，侵害了調查的公正性、職務執行的獨立性以及國民的基本權利。

尹錫悅 南韓 彈劾

