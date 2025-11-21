我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

2019年9月逃亡至南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐（53歲），本月由東亞日報出版新書《金正恩的秘密金庫》，首次系統性揭露北韓最高層的權力與財務運作。劉接受日本「朝日新聞」專訪，從羅曼史般的「金氏家族私生活」到殘酷的恐怖統治，都以親身經驗細述其間真相。

劉的岳父全日春，身居掌管金氏家族密財的勞動黨39號室室長要職。金正恩於2011年末接班後，常在與全日春及親信的餐敘中，談起自己的情緒與家人狀況，甚至流露對政局的焦慮。金正恩政權初期，清洗風暴尤為猛烈──姑丈張成澤於2013年12月遭以國家反逆罪處決；2015年4月，人民武力相玄永哲也被公開處決，北韓高層瀰漫恐懼。

劉現祐回憶，2013年12月30日，金正恩與全日春、崔龍海（最高人民會議常任委員長）、金養建（前勞動黨統一戰線部部長）等七名高官共進晚餐。席間，金正恩以近乎血淋淋的方式重述下令處決張成澤的理由，並直言採用殘忍方法是為了「震懾全體幹部」。坊間盛傳為群狗撕咬的「犬決」。

劉分析，金正日時代留下的舊臣遍布核心，金正恩對這些人缺乏信任，加上巨大的心理壓力，最終導致一連串處決事件。

他也談到外界關注的金正恩女兒。西方媒體稱其為「金主愛」，但劉指出，實際本名與家庭構成與外界認知略有不同。他透露自己得知此事的原因，是岳父全日春曾與金正恩的女兒合照，並將拍攝經過描述給家人聽，因此能確認她的年齡與家庭生活細節。

劉現祐最後也談及川普政府第二任期後的美朝局勢。他表示，雖然雙方可能再次接觸，但北韓如今面臨制裁、權力內控與經濟困境等多重壓力，金正恩是否願意再度冒風險與美國舉行領袖會談，仍存在高度不確定性。

金正恩 北韓 川普

上一則

呼應美終戰提案俄強硬要求？俄軍稱重奪烏克蘭重要堡壘

下一則

孟加拉發生規模5.5地震釀3死多傷 目擊者悚憶：建築像樹一樣搖晃

延伸閱讀

央視談「外交官插兜」送客：天冷不便握手 日：大內宣

央視談「外交官插兜」送客：天冷不便握手 日：大內宣
南韓國情院曝川金可能明年3月會面 北韓前名義元首金永南97歲逝

南韓國情院曝川金可能明年3月會面 北韓前名義元首金永南97歲逝
南韓國家情報院：川金會可能明年3月登場

南韓國家情報院：川金會可能明年3月登場
終於雙向奔赴？傳金正恩想與川普「川金四會」 時間落在明年3月

終於雙向奔赴？傳金正恩想與川普「川金四會」 時間落在明年3月

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」