高市早苗大撒幣 18歲以下發128美元現金、不排富

日本首相高市早苗21日推出金額龐大的振興經濟方案。(美聯社)

日本政府21日在內閣會議上正式通過總額約21.3兆日圓（約1366.8億美元）的綜合經濟對策，這是新冠疫情 結束後規模最大的一次振興經濟方案。政策核心聚焦「減輕家計負擔」與「實現強勁經濟成長」兩大目標。

具體措施包括向所有18歲以下兒童一次性發放2萬日圓（約128美元）現金，沒有所得限制；同時透過地方交付金特別預算，約4000億日圓預算，向每位國民發放相當於3000日圓（約19.3美元）的米券或電子消費券，專門用於購買米或其他食品。此外，政府決定解除汽油暫定稅率的「觸發條款」凍結，實質降低油價 ，並延長所得稅定額減稅，同時檢討提高非課稅限度額。

在企業與地方支援方面，政府大幅強化中小企業加薪補助，並將重點支援的地方交付金提高至2兆日圓。補正預算案的一般會計支出超過17兆日圓，若加上減稅效果，整體事業規模達到21.3兆日圓。

首相高市早苗 在記者會上強調，在物價高漲持續的當下，必須優先保護國民生活，透過負責任的積極財政政策，讓經濟進入良性循環。政府將於本次臨時國會提交相關追加預算案，並力爭盡早通過執行。